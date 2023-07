María Valenzuela confesó que perdió todo en un proyecto que fracasó

María Valenzuela se refirió al difícil momento que está atravesando tras invertir todo su dinero en un proyecto que fracasó.



La actriz confesó que el negocio no salió como esperaba y terminó en esta situación. “Perdí todo”, declaró.



La actriz asistió como invitada a “La Peña de Morfi” y tuvo una profunda charla con Georgina Barbarossa. Durante la charla aseguraron que el público tiene una imagen errónea de los artistas y la actriz contó su situación. “Yo alquilo”, explicó.



“Yo perdí todo. Lo que tenía ahorrado lo perdí con un proyecto que iba a hacer en el campo, que era mi sueño”, confesó Valenzuela.



Tras esta declaración, la actriz de 67 años dio detalles sobre el sueño que tenía y no pudo concretar. “Un hotel y restaurante. Perdí todo. Entonces, ahora es volver a empezar”, detalló y agregó: “No funcionó. No resultó lo que esperábamos”.



En la entrevista Georgina dio su opinión y habló de sus experiencias. “Es que nosotros los actores o yo, cada vez que quiero hacer algo, otro negocio que no es de teatro, me fundo, me va pésimo”, señaló.



“No somos del palo”, asintió María. Además, reveló que inició un nuevo proyecto en su casa donde creó un taller para restaurar y vender muebles antiguos. “Bueno, ahora con los muebles espero que me vaya bien”, expresó.



Sobre su nuevo emprendimiento sostuvo que es como una terapia para ella y que inició con muebles que se encontraba en la calle. Además, reveló que ahora trabaja en la restauración de un cuadro antiguo. “Lo voy a armar, lo voy a firmar y lo voy a poner a la venta”, confirmó y bromeó: “Otro kiosquito”. (NA)