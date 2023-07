Zaira Nara retomó sus vacaciones en Ibiza y volvió a mostrarse híper sensual

Mientras Wanda Nara se muestra mejor de salud en las redes sociales, Zaira decidió retomar las vacaciones que tuvo que pausar cuando su hermana fue internada de urgencia en una clínica de Palermo.A mediados de julio, Wanda debió ser hospitalizada después de unos chequeos de rutina que no habían arrojado buenos resultados. Preocupada por la salud de su hermana, Zaira regresó al país ni bien pudo para acompañarla y cuidarla.En su retorno a la Argentina, la menor de las Nara había dicho: "Viniendo a acompañar. A ver un poco toda esta incertidumbre que hay, que a distancia se hace todavía más difícil"."Bancando todos juntos porque hay un montón de chicos y se dicen un montón de cosas de más que realmente son cosas de más", opinó la modelo sobre la polémica que se generó con Jorge Lanata al comunicar detalles de la salud de su mediática familiar.Wanda ya se encuentra mejor y eso no sólo se refleja en sus redes sociales, donde se la vio divirtiéndose junto a Mauro Icardi y sus hijos con la obra teatral Matilda, sino también en el perfil de la ex de Jakob Von Plessen que está disfrutando del verano europeo en España.Con más definiciones sobre el estado físico de la mayor de las Nara, la modelo decidió retomar el viaje a Ibiza con amigas que había tenido que suspender por motivos familiares.Zaira aprovechó sus primeras horas en Ibiza para hacer una sesión de fotos y posar junto a elegantes vestidos con brillos y altos tacos, con varios yates y el mar de fondo.Y también se mostró nuevamente en microbikini desde la playa.