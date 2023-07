Polémica campaña de Juana Repetto para prohibir las calesitas

Juana Repetto usa sus redes sociales para contar sus experiencias personales y en esta oportunidad habló de las calesitas, luego de visitar una con sus hijos Toribio y Belisario. La actriz destacó que son “peligrosísimas”: “Campaña para prohibir las calesitas, ¿quién se suma?”. “Somos muchas las que odiamos y creemos que son peligrosísimas”.Este pedido se convirtió en tendencia en Twitter, donde aparecieron mensajes de repudio contra la actriz. Pero ella respondió para aclarar que ella estaba presente junto a sus hijos cuando uno de ellos se cayó: “Yo estaba ahí cuidando a mis hijos, no así los adultos a cargo de los demás niños que no quisieron frenar la calesita a pesar de que se los pedí varias veces. No puede haber niños jugando SOLOS, hay que supervisarlos por ellos y por los demás”.“Escúchenme una cosa, con respecto a lo de las calesitas de las plazas es que son peligrosas en serio. Muchos de ustedes me han escrito contando experiencias graves, jodidas, es más lo invito a depositar acá su experiencia con esas calesitas de porquería”, siguió.“Yo no me puedo ocupar de criar a niños que no son míos ni que los mapadres estén ocupándose de que sus niños en su juego no pongan en riesgo la integridad física de los niños con los que están compartiendo el espacio”, aclaró la hija de Reina Reech.Igual, les quiero decir que no era literal lo de prohibir lo de las calesitas, era una forma de decir: ‘¿Quién está conmigo en que son un peligro y las detestan como yo?’”, finalizó.