Sofía “Jujuy” Jiménez volvió al país y fue tajante al hablar sobre su separación

Sofía Jujuy Jiménez regresó a la Argentina tras unas increíbles vacaciones en Europa y dio detalles de su escandalosa separación del polista Bautista Bello, quien la engañó mientras ella estaba encerrada en un reality.



Proveniente de España, la modelo fue entrevistada en el aeropuerto de Ezeiza por Gonzalo Vázquez, notero de Intrusos (América, a las 12.30). Y aunque al comienzo dijo estar "bien y poniéndole onda", luego se sinceró y admitió que "el viaje en sí fue una locura".



"Lo que vieron ustedes yo también lo estaba viendo en ese momento y mi celular estaba explotadísimo", aseguró Jujuy.



Y precisó: "Estaba en Croacia en ese momento. Yo tipo: 'Qué carajo'. Sentí que lo mejor era tipo bueno, a ver, respondo una vez por acá (por Instagram), desconecto y trato de entender qué carajo me está pasando, para qué me está pasando y por qué. Y bueno, hice eso".



Además, la influencer afirmó que pensó que no se podía "hacer la boluda" porque no había hecho "nada malo" y eso "era una realidad" y por eso decidió contar su versión de los hechos luego de que trascendieran unas fotos de quien era su pareja a los besos con otra mujer en un boliche de Brasil, donde él estaba de vacaciones.



"¿No te la esperabas?", le preguntó el movilero. "De ninguna manera", contestó ella, sin vueltas.



Y agregó: "Yo esa noche me fui a dormir pensando que él llegaba al otro día porque yo lo había invitado de regalo de cumple para que se viniera a Europa. Y yo (estaba) planeando cómo sorprenderlo".



"¿Ya tenía el pasaje?", repreguntó el cronista. "Sí, y le dije: 'No se te ocurra subirte a ese avión'", respondió la modelo.



"De verdad estábamos planeando ser papás. O sea, estábamos viendo la convivencia. Entonces fue como un shock de verdad muy impactante para mí", se sinceró.



Y explicó: "Yo funciono de esta manera: como que cuando las cosas me pasan (pienso que) algún sentido tiene que tener. Entonces digo: bueno, evidentemente la vida quiere que cambie de carril, me está diciendo 'Sofi, no es por acá'".



Después, Jujuy aseguró que no fue "el beso en sí" lo que le molestó sino todo de lo que se dio cuenta después: "Los comportamientos, las mentiras", puntualizó. "Y yo tengo la mejor, soy la persona más buena y copada, pero hay cosas que no las tolero y tengo mis límites, esta es una", afirmó, tajante.



"Me consuela pensar que la vida tendrá algo mejor para darme más adelante. Yo sigo creyendo en el amor", sostuvo.



Por último, tras explicar que volvió a hablar con él y tuvieron "la conversación necesaria", aseguró que no está sus planes volver a estar en pareja con él. "Todavía no lo vi ni sé si lo voy a ver. Volver a reconstruir la confianza es un laburón y siento que no lo merece", concluyó. (Clarín)