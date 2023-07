Famosa confirmó su relación con el ex de Julieta Poggio: “Con Lucca conectamos”

Hace dos meses, Candela Lecce irrumpió en los medios con un escándalo que dio que hablar. En el mes de mayo circularon unas supuestas conversaciones privadas entre la promotora de 23 años y Mauro Icardi, y luego de que se la vinculara con el futbolista y que él negara el encuentro en reiteradas ocasiones, la joven hizo públicos los mensajes con el delantero del Galatasaray.Desde ese momento, la modelo oriunda de Olavarría, una ciudad del centro de la provincia de Buenos Aires, salió a responderle al marido de Wanda Nara, quien por ese entonces aseguraba estar separada del deportista. “Cuánto circo y cuánto payaso. Ya no me sorprende todas las veces que te creí. Piden pruebas, las tienen a la vista. Pero claro no alcanzan y las quieren ensuciar. Sería muy cínica para inventar con tanto detalle. ¿Qué pasa, se cayó la careta? Ya voy a hablar, y voy a contar mi verdad”, señaló indignada en un posteo en su cuenta de Instagram, luego de que en Entrometidos, el programa que conduce Carlos Monti por NET TV, compartieran los audios que le había mandado a Pocchi de Gossipeame relatando los hechos.Por esos días, Candela salió a hablar en varios programas de espectáculos y a dar su versión de los hechos. Y fue en el Canal Net donde conoció finalmente a Lucca Bardelli, el exnovio de Julieta Poggio. El joven, que había sido invitado al ciclo de Monti, mientras esperaba para entrar al aire se sentó al lado de la promotora y desde ese momento en el que conectaron no se separaron más.La modelo y cantante contó todo sobre la incipiente relación con el joven. “A Lucca lo conocí en Net TV hace dos semanas más o menos, empezamos a charlar porque los dos salíamos de relaciones hacía poco y la verdad es que conectamos mucho”, comenzó diciendo Candela en la noche del jueves, que recién acababa de llegar a su ciudad natal a visitar a su familia.“Nos estamos conociendo, pasó muy poco recién para darle un título pero estamos muy bien. Creo que somos dos personas muy transparentes y eso está buenísimo porque hoy en día no se encuentra mucha gente así. Quiero disfrutar el momento, no sé qué va a suceder, pero es algo lindo”, destacó la joven que aspira que la producción de Marcelo Tinelli la convoque para el Bailando 2023.Luego, continuó hablando de lo que la atrajo de la expareja de Disney. “Parece muy buena persona, muy tranquilo, y esa tranquilidad me la transmite. Es lo que necesitaba después de tanta turbulencia”, aseguró.Al mismo tiempo, Cande contó que se está preparando para su futura carrera en el ambiente artístico. “Estoy tomando clases y entrenando doble, tengo muchas ganas de aprender y de crecer”, dijo y continuó: “Quiero que se me conozca por quien soy. Me encantaría mostrar mi parte artística. Canto y toco el teclado. Me gusta la actuación y quiero estudiar periodismo. Estoy al tanto de todo el chimento, ¡me encanta!”, reveló sobre sus cualidades aun desconocidas.Candela se mudó sola hace un mes y medio a la ciudad de Buenos Aires y en ese corto tiempo tuvo que atravesar varias situaciones que casi la hicieron desistir de vivir lejos de su casa. “Me pasaron muchísimas cosas, pero ya estoy instalada. Hice una apuesta súper grande, pero no me arrepiento pese a que me pasó de todo: se me rompió el calefón, estuve 6 días sin agua caliente, perdía monóxido de carbono ¡y hasta se metió una rata en el departamento!”, contó entre risas.En cuanto a la situación personal que está atravesando Wanda Nara y a su supuesto affaire con Icardi la joven prefirió mantenerse callada. “Con respecto a Mauro prefiero no decir nada, perdón pero no siento que tenga algo que decir”, sostuvo. (Teleshow)