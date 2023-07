Espectáculos

Sábado 22 de Julio de 2023

De rosa y con brillos, Coty Romero es una auténtica muñeca Barbie

La ex participante de Gran Hermano siempre se destaca por sus sorprendentes e increíbles outfits que prepara para cada ocasión. Esta vez, no fue la excepción y revolucionó las redes con un look rosa por la película Barbie.