Murió el legendario cantante Tony Bennett a los 96 años tras prolífica carrera

Tony Bennett, el suave cantante estadounidense que tuvo un éxito perdurable con "I Left My Heart in San Francisco" y se mantuvo perpetuamente genial como para ganarse a las generaciones más jóvenes de fanáticos hasta bien entrado el siglo XXI, murió a los 96 años, informó Associated Press el viernes.Nada menos que Frank Sinatra llamó al ex camarero cantante "el mejor cantante en el negocio" después de convertirse en una estrella en la década de 1950. Bennett ganó 20 premios Grammy, incluido un premio a la trayectoria. Cuanto más envejecía, más diversos se volvían sus colaboradores.Bennett tenía más de 80 años cuando grabó un álbum de duetos en 2014 con la extravagante Lady Gaga y realizó una gira mundial con ella en 2015. Los socios en sus populares álbumes "Duet" iban desde el ex Beatle Paul McCartney y la reina del soul Aretha Franklin hasta la estrella del country Willie Nelson y Bono de U2.Bennett cumplió 90 años en 2016 con una fiesta en Nueva York que atrajo a celebridades como Bruce Willis y John Travolta. El Empire State Building realizó un espectáculo de luces en su honor. También publicó una memoria en 2016 titulada "Just Getting Started".