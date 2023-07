Con un saludo especial, Lisandro Martínez sorprendió a su novia en el cumpleaños

El futbolista Lisandro Martínez, sorprendió a su novia, Muriel Benítez, con un video muy especial. A través de una videollamada el jugador del Manchester United oriundo de Gualeguay, estuvo presente en el festejo de cumpleaños de la joven.En medio de la comunicación virtual con el Licha, le acercaron otro celular donde Chayanne la saludaba por su cumpleaños. “Te mando un abrazo grande, te deseo todo lo mejor. Estoy informal porque estoy en casa”, se lo escucha decir al cantante. Lisandro Martínez logró sorprender a su novia que exclamó, “se me está saliendo el corazón”.Y luego, posteó: “Estas personas hermosas han hecho de mi cumpleaños un momento inolvidable. Me siento plena, llena de gratitud y amor. Por ellos que son tan especiales para mí y por todas los que han puesto tanto cariño y tiempo en las palabras que me dedicaron”.En el siguiente reel dejó algunos de sus regalos favoritos, entre los que está el video de Chayanne: