Fanáticas de Luis Miguel le preparan una bienvenida para sus shows en el país

Faltan pocos días para que Luis Miguel empiece con su serie de shows en Buenos Aires y sus fanáticas están organizando una bienvenida para sorprender al cantante. La idea la empezaron a difundir en redes sociales desde el club de fans “Tengo todo excepto a ti” y algunos famosos ya se están sumando.La consigna es “De celeste para Luismi” y proponen utilizar ese color para alentarlo en sus shows, que comienzan el próximo 3 de agosto en el Movistar Arena.Flor Vigna, Iliana Calabró, Mariano Martínez, Noe Antonelli, Alberto Mateyko, Ángel de Brito, Pamela David, Mariano Martínez y Pía Shaw son algunos de los famosos que grabaron videos pidiendo que se cumpla esta consigna."Hagamos juntos una bienvenida bien ARGENTA!! ? Remera celeste +bandera Argentina + Gorros celestes + Porras celestes + Globos celestes, luces celestes y todo lo que se te ocurra que sea celeste", reza el posteo de las fanáticas, que ya habían propuesto esta consigna durante la última visita de Luismi en 2019.

El artista mexicano logró un sold out en las 10 funciones que se llevarán a cabo el 3, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 17 y 18 de agosto en el Movistar Arena de Buenos Aires. El “Luis Miguel tour” es un furor absoluto en Argentina y logró vender más de 110.000 mil entradas para las 10 funciones completamente agotadas. Con la décima fecha, el cantante batió definitivamente un récord que quedará en la historia.Argentina será el primer país en recibir a El Sol de México, desde su última gira “México por Siempre” realizada entre 2018 y 2019, donde también visitó Estados Unidos, España, México y el resto de América Latina, la cual fue premiada por la revista Billboard como “Gira del Año”. Pollstar, la revista internacional más reconocida de la industria del entretenimiento en vivo destacó que Luis Miguel vendió más boletos que cualquier otro artista en el mundo en un período de 30 días.El artista emocionará a sus fanáticos con los grandes éxitos que se convirtieron en clásicos de la música en español como ‘Hasta que me olvides’, ‘Ahora te puedes marchar’, ‘La chica del bikini azul’, ‘Cuando calienta el sol’ y ‘Suave’.¿Por qué se da este fenómeno? Algunas de las respuestas que se escuchan por estos días son: “conocí su música a partir de la serie de su vida” o “ver la serie me hizo acordar lo que amo su música y cómo me acompañó en tantos momentos de mi vida”.Y así es. Más de 40 años de trayectoria hicieron que Luis Miguel marcara con su música a más de una generación. ¿Quién le canta al amor como él?, ¿qué intérprete en español tiene tantos éxitos? Es un número uno y eso no está en discusión. Pero desde que salió al aire la serie sobre su vida en 2018, interpretada brillantemente por Diego Boneta, el Rey Sol de México tuvo un nuevo resurgir, haciendo que sus temas se vuelvan a escuchar en Spotify y que crezca la expectativa por volver a ver cantar en vivo.Luismi siempre fue muy cuidadoso de su vida privada y poder conocer en la serie un poco más sobre su historia fue algo que los seguidores agradecieron. Por eso ahora nadie quiere quedarse afuera de esta gran vuelta a los escenarios.Pero además, el artista logró generar expectativa desde sus redes sociales, dando a conocer muy a cuenta gotas los detalles de su regreso, después de casi 5 años de su última gira. Desde el comienzo del año los seguidores del artista especulaban sobre un posible show, sin embargo el 19 de abril (día de su cumpleaños), el cantante terminó con la espera y confirmó su tour.