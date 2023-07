Aseguran que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul estarían separados

Y no es pavada de las redes!! Eso no es periodismo Esto es Información! https://t.co/h2iU2rpI1M — Paula Varela (@Palivarela) July 19, 2023

Tras sus shows en España, los rumores de que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul le pusieron fin a su relación comenzaron a crecer. Esto causó mucha sorpresa en sus fanáticos, ya que semanas atrás deslizaban que la cantante y el futbolista estaban cerca de casarse.Lo cierto es que estas versiones se generaron después de que el futbolista acompañase a la joven cantante en varias de sus presentaciones europeas, incluso llevando a su hija Francesca que estaba pasando unos días con él.Por esos días justamente Tini abrió su corazón arriba del escenario y confió en pleno show los ataques de pánico y ansiedad que había vivido, recibiendo inmediatamente una demostración de amor y apoyo por parte de su pareja, como lo venía haciendo con cada una de las publicaciones de Stoessel.Pero como de Paul no comentó ni likeó dos de las publicaciones de Instagram de su novia, sus seguidores comenzaron a preguntarse si la pareja estaría en crisis o distanciados.De hecho, la periodista Paula Varela confirmó estas versiones. "Último momento. Tini Stoessel y Rodrigo de Paul separados", dijo arrobando a Socios del espectáculo en la primicia. Luego agregó: "Y no es pavada de las redes!! Eso no es periodismo esto es información" .