Lindsay Lohan fue mamá por primera vez a los 37 años

Lindsay Lohan se convirtió en mamá por primera vez junto con su esposo Bader Shammas. La actriz dio a luz a un niño y confirmó la noticia a través de su representante quien compartió algunas palabras de la pareja.



“Le dieron la bienvenida a un hijo hermoso y sano. La familia está sobrepasada de amor”, señaló el manager de Lohan y reveló el nombre del niño: Luai, el cual significa “fuerte”.



La actriz reconocida por su papel en ‘Juegos de Gemelas’ tuvo a su bebé en Dubai donde reside hace algunos años con su esposo. Lohan y Shammas se casaron hace un año en una boda secreta luego de tres años de relación.



“Soy la mujer más afortunada del mundo. Me encontraste y supiste que quería encontrar la felicidad y la gracia, todo al mismo tiempo. Me sorprende que seas mi marido. Mi vida y mi todo. Toda mujer debería sentirse así todos los días”, expresó Lindsay luego de su boda.



Al poco tiempo de su casamiento, la actriz confirmó su embarazo con un tierno posteo en sus redes sociales. “Estamos emocionados y bendecidos”, escribió en su cuenta de Instagram junto con la imagen de una prenda para bebés.



Hace algunos meses, la actriz estadounidense brindó una entrevista en donde manifestó su emoción por ser madre. “No puedo esperar a ver cuál es el sentimiento y cómo es ser simplemente una madre. Es abrumador en el buen sentido”, admitió.



Además, reveló con Jamie Lee Curtis, quien hizo de su madre en la película ‘Un viernes de locos’. “Hablé con Jamie Lee Curtis recientemente, y me dijo: ‘Simplemente trae al bebé contigo y todo estará bien’”, comentó.