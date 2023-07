Por qué Melody Luz no quiere mostrar la cara de su bebé con Alex Caniggia

Melody Luz y Alex Caniggia celebraron la llegada de su primer hijo el pasado 15 de julio. La pareja que comenzó su romance en el ‘Hotel de los Famosos’ y su amor logró traspasar la pantalla se convirtió en padres de Venezia.



La noticia la compartieron los mediáticos en sus redes sociales. “Fruto de este amor tan real e incomparable, viniste a afianzar nuestra unión. Te vamos a cuidar y amar para siempre”, escribió Melody en su cuenta de Instagram.



Aunque reveló emotivas fotos sobre el parto, la bailarina decidió ocultar la cara de la recién nacida con emojis y recibió comentarios negativos al respecto. Ante esta situación Melody Luz publicó un descargo en sus historias. “¿Se acostumbraron tanto a la exposición de menores de edad que ahora te lo exigen?”, cuestionó la novia de Alex.



Luego explicó los motivos por los que eligen no exponer el rostro de su bebé y aseguró que hay gente “malintencionada” en las redes sociales. “Me encantaría contarles y mostrarles todo por las almas buenas y amables que nos siguen”, comenzó Melody y añadió: “Pero también hay tanta mala leche y mal intencionado dando vuelta que no quiero que le llegue toda esa energía a mi pequeña”.





Finalmente agradeció a quienes entendían esta decisión sin cuestionarlos. “Me parece que no es tan difícil de entender, gracias por quienes sí lo hacen”, expresó la bailarina.



Por su parte, Alex Caniggia compartió un comunicado de su abogado Alejando Cipolla en donde expresa que quienes compartan imágenes de su bebé recibirán “acciones legales”. “Respeten”, inició el posteo de Cipolla y siguió: “Por razones personales Alex Caniggia y Melody Luz tomaron la decisión de que ningún medio de difusión muestre la imagen de su hija”.



Tras este enunciado, el abogado fue firme y aseguró: “En caso de no cumplir con la voluntad de los mismos, se iniciarán acciones legales contra ellos, periodistas y medios”. Además recordó que “los menores de edad poseen derechos absolutos en cuestión de imagen y difusión”. (NA)