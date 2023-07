Versiones de romance entre La Joaqui y un futbolista de la Selección Argentina

Aunque La Joaqui no está en su mejor momento profesional y hace unas semanas anunció que se retiraría temporalmente de los escenarios, parece que en lo personal estaría mejor, ya que aseguran que está iniciando una relación sentimental con un jugador de la Selección Argentina campeón del mundo en el Mundial de Qatar 2022.



Fue Estefi Berardi, panelista de Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes a las 10), quien contó que la cantante estaría conociendo a Thiago Almada, delantero del Atlanta United F. C. de la MLS.



La panelista se dio cuenta por algunas coincidencias que aparecían en las redes de Thiago y de Joaquinha Lerena de la Riva, que es el verdadero nombre de la artista RKT.



Por ejemplo, Berardi compartió en su cuenta de Instagram unas fotos en las que se ve que el futbolista y la cantante tienen la misma prenda: un buzo negro, oversize, con el dibujo de un tigre.



“Miren el fondo de esta foto de La Joaqui, que reapareció en redes. Si le hacen zoom, pueden verlo desde sus casas, abajo a la izquierda está el cuadro de la Selección con alguien dándole un beso a la copa”, dijo en el ciclo de Ciudad Magazine.



Y agregó: “Mi fuente me dice que están conociéndose, hablando, y que esto data de hace dos meses”, aseguró. “Me encanta la pareja. Los dos solteros, los dos divinos, cada uno la rompe en lo suyo. ¡Me encantan! Les re veo futuro”.



Aunque en un principio la panelista del programa que conduce Carmen Barbieri dijo que La Joaqui y el jugador se estaban “conociendo”, luego fue por más y aseguró que hasta estarían planeando unas vacaciones juntos.



“Nadie salió a desmentirme, a decir que son amigos”, aclaró Estefi este jueves. Y continuó: “Ahora me están diciendo que no solo estarían empezando a conocerse, sino que ya tienen planeando un viaje juntos. En breve se va a saber”.

Fuente: Clarín