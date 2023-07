Leona: el posteo de Mauro Icardi ante la preocupación por la salud de Wanda Nara

Espectáculos Maxi López llegó a la Argentina para ver a Wanda Nara

Mauro Icardi publicó unas emotivas imágenes en su cuenta de Instagram, en medio de la preocupación por la salud de Wanda Nara. En los últimos días, la noticia de la internación de urgencia de la empresaria generó gran impacto en el público y resonó en todos los medios de comunicación.Si bien poco se sabe sobre su salud, uno de sus grandes compañeros en este momento es Icardi, quien dejó un sutil pero contundente mensaje: compartió una serie de fotos de ellos juntos y en la descripción del posteo dejó dos emojis, uno de un corazón y otro de un león. Si bien no escribió ni una sola palabra, se entiende que el posteo es en apoyo a la conductora de MasterChefPor otra parte, el entrenador del equipo del futbolista, Okan Buruk habló sobre la situación del delantero: “No hice una declaración de que Icardi vendrá el lunes. Quizá no se entendió con claridad. Recibiremos noticias sobre cuándo llegará el lunes”.“Esto puede ser un proceso. Esto quedará más claro la próxima semana. Tiene un problema familiar. El período de tiempo para él puede estar claro en la próxima semana. Me gustaría que viniera y estuviera en el equipo lo antes posible; pero a veces tales razones familiares se interponen en el camino. Lo importante es que llegó ahí de la manera más correcta”, detalló al respecto.