Romina Gaetani fue internada y dio detalles de su estado de salud

Romina Gaetani preocupó a sus seguidores luego de compartir algunas imágenes desde la clínica. Por tal motivo, compartió un video en el que explicó que se encuentra fuera de peligro y rodeada de sus familiares.



A través de sus historias de Instagram, la actriz Romina Gaetani comenzó contando: “Y finalmente, ha sucedido. ¿Verdad?”. Además, agregó: “Parece que mi nivel de saturación no es adecuado, así que parece que una estadía en el hospital no vendría mal. ¡Dios mío!”.



En otro video comienza diciendo: “Agradecer todos los mensajes hermosos. Acá estoy rodeada de mi familia, buenas noticias, descartamos neumonía”. También aseguró que, afortunadamente, no se encuentra sola: “Estoy acompañada de mi familia y acá en el Bazterrica estoy muy bien atendida”.



La buena noticia es que los médicos descartaron un cuadro de neumonía. Asimismo, Romina Gaetani se permitió hacer un poco de humor: “Mi novio el camillero no apareció, pero bueno, quizá me saque a dar una vuelta en la silla de ruedas para algún otro estudio”, precisó en el video que luego posteó en su cuenta de Instagram.



Luego, publicó una foto junto a una mujer tejiendo, con la frase “family love”, dejando en claro que se encuentra acompañada por su familia. También se pudo ver una foto de la actriz en una silla de ruedas, junto a su pareja. “Que viva el amor”, expresó.De esta forma, la actriz dejó tranquilos a sus seguidores. (Radio Mitre)