Noelia Marzol posó con falda transparente que dejó su ropa interior a la vista

El look total black de Noelia Marzol

Noelia Marzol no para nunca. Activa como pocas famosas en las redes sociales, divide su tiempo entre la crianza de sus pequeños hijos Donatello y Alfonsina, las funciones de Sex y los posteos de diferentes looks donde los trajes de baño y la ropa interior tienen un lugar destacado.Fanática de la moda y las tendencias como ninguna, la bailarina se sumó a uno de los más grandes booms fashionistas del momento y posó en su perfil de Instagram con un equipo total black de alto impacto que incluye transparencias y corsetería.La influencer deslumbró en la noche porteña con un equipo negro de los pies a la cabeza. Llevó puesto un conjunto de falda tiro alta completamente transparente y un corset armado con breteles metálicos plateados. Por debajo, dejó ver su ropa interior: una bombacha total black cavada estilo culotte.Como complemento de la apuesta, sumó unos guantes tipo mitones de la misma tela que la minifalda, completamente translúcidos y coronó el estilismo con unas botas tipo bucaneras negras altísimas con taco aguja XXL y terminación en punta.Un choker negro tipo cinta de raso fue el detalle final de un vestuario que fue furor en la aplicación de Instagram.Como siempre, Marzol acompañó el look con una apuesta beauty para el recuerdo. Llevó los ojos maquillados con un mega delineado estilo cat eye en total black que combinó con máscara de pestañas y sombras con brillos para la zona de los párpados. Sumó también rubor rosado en las mejillas, iluminadores en ciertas partes de la cara y un labial en color nude con acabado mate.Para el hairstyle, la it girl eligió un peinado de rodete superalto y tirante con una colita de raso negra, haciendo juego con todas las prendas del equipo.“Para qué me llaman si saben cómo me pongo”, escribió en el pie de foto de la publicación y, en tan solo cuestión de horas, llegó a coleccionar más de 20.000 “Me gusta” y cientos de comentarios por parte de sus casi 2 millones y medio de seguidores de la app de fotos.