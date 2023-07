Nació la hija de Alex Caniggia y Melody Luz: "Bienvenida la emperatriz

Este sábado, Alex Caniggia y su pareja Melody Luz se convirtieron en padres por primera vez. Pero curiosamente no fueron ellos quienes anunciaron la feliz noticia desde sus redes, sino la médica que asistió a la bailarina durante el parto en el Sanatorio Otamendi."Gracias por compartir el día más mágico de sus vidas" escribió la profesional arrobando a Melody y a Alex junto a una foto del hijo del Pájaro Caniggia con cofia y bata, lo que demuestra que estuvo junto a su novia en la sala de parto recibiendo a su hija.En tanto, a pesar de que los chicos habían deslizado meses atrás que habían elegido el nombre Vincenzo para su hijo en camino, tal parece que se trató de un operativo despiste dado que la médica en el mismo posteo confirmó que la criatura recién nacida es una nena, al agregar en su mensaje: "Bienvenida la emperatriz. Te amamos".Cabe mencionar que hasta el momento, ni Alex ni Melody hicieron referencia alguna a la llegada al mundo de su hija, que a juzgar por el tiempo de publicación que lleva el posteo de la médica debe haber sido entre las últimas horas del viernes y las primeras de este sábado 15 de julio.En tanto, la última publicación que la bailarina compartió en su cuenta de Instagram es un simpático challenge bailando con la panza al aire emulando un rostro, y preanunciando de manera encubierta el momento tan esperado. "Me lo mandaron tanto que lo tuve que hacer. Que tengan buena semanaaaa, por acá quizás sea la última con panza? o no", había deslizado. ¡Felicidades!