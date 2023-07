Abel Pintos cantará en la presentación de Lionel Messi en el Inter Miami

Este viernes,llegó a los Estados Unidos para participar de la presentación oficial deen el clubque se realizará este domingo. El popular artista cantará en la fiesta que preparan para recibir al campeón del mundo en esta nueva etapa de su carrera futbolística.En las imágenes exclusivas de, se lo puede ver al cantautor en el aeropuerto, dos días antes del show que dará frente a millones de personas., aseguró Abel en tono de humor, mirando a cámara. Además, simulaba jugar a la pelota, como si fuera Lionel en la cancha.Según se supo, el intérprete viajó a Miami con su círculo intimo y su representante. Se hospeda en el departamento de su apoderado mientras ultiman los detalles de lo que será su show.. Se quedarán hasta el 22 de julio, con la idea de presenciar el primer partido del delantero, de 36 años.. Cuando en 2017 el jugador se casó con Antonela Roccuzzo en Rosario, el artista fue invitado para cantar Sin principio ni final en la fiesta. El cantante apareció de sorpresa en la boda para interpretar este tema que es uno de los preferidos de la rosarina. En una entrevista en 2021, Pintos había dado detalles de este momento: “Acepté ir porque me dijeron que Antonela en especial tenía una conexión muy linda con mi canción y que los acompaña en distintos momentos. Fue emocionante y muy lindo”.Entonces, cuando me tocó salir, tuve que pasar por una cocina y luego los vi a los dos. Estaba terminando la ceremonia. En un momento alguien me hace una seña para que comience a cantar. Ellos que estaban muy emocionados y en la suya, entonces comienzan a ver que en la primera fila, donde estaban sus familiares, se emocionan y miran para atrás. Ellos se voltean a mirar y se emocionaron mucho cuando me vieron”, describió el músico sobre el clímax que se vivió en aquella presentación.Abel Pintos cantando en el casamiento de Messihabía relatado Abel, quien no dudó un instante cuando lo convocaron para participar de este esperado evento que se llevará a cabo este domingo. También se esperan varios números musicales de alto impacto, como los de Camilo y Ozuna. Y trascendió que podrían estar presentes tres populares artistas: Shakira, Maluma y Bizarrap.Cabe recordar que en el Día de la Independencia, Abel dio un show en el teatro Colón para presentar su disco Alta en el cielo que incluye ocho emblemáticas canciones patrias como el Himno Nacional Argentino, el Himno al General San Martín y la Marcha de San Lorenzo, entre otras. El popular artista interpretó estas piezas con la Orquesta Académica del Teatro Colón y la dirección de Ezequiel Silberstein.