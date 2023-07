¿Flor Vigna perdió la conducción de “El Último Pasajero”: quién la reemplazaría

El último año Flor Vigna apostó a cambios en su carrera artística dejando de lado la actuación y focalizándose en la música. Si bien la mediática lanzó sus primeros temas musicales, también dio sus primeros pasos como conductora de televisión en “El último pasajero” junto a su ex novio, Nicolás Occhiato.



Sin embargo, el programa de viajes de egresados regresaría este año a la pantalla de Telefe sin la presencia de Vigna. Según adelantó Yanina Latorre, la bailarina sería reemplazada por una ex Gran Hermano. “Tengo algo para decir de Flor Vigna, una primicia negativa, creo que ni ella lo sabe”, comenzó la panelista.



“A Flor Vigna la limpian de ‘El último pasajero’. Hay un triplete: Flor Vigna, Nico Occhiato y una tercera persona que es la que va a reemplazar a Flor Vigna. Todavía no lo sabe”, aseguró Latorre.



La panelista de LAM explicó que Flor terminaría con su contrato y luego sería reemplazada por otra figura. “Es para el próximo, porque viste que ellos graban, no sé cómo es. Esta temporada la termina. Una persona de Gran Hermano va a ocupar el lugar de ella con Nico Occhiato”, reveló.



Según indicaron en el programa, el reemplazo de Vigna sería Julieta Poggio, quien se convirtió en su amiga tras trabajar juntas para el videoclip ‘Mal ahí’ de la cantante. “Julieta tampoco lo sabe todavía. Les estoy avisando, mañana me lo van a desmentir, como todo”, comentó y añadió: “La próxima temporada va a ser con Occhiato y están intentando con Juli, que va a firmar obviamente”.



Hasta el momento, se desconoce si Vigna obtuvo otras propuestas laborales relacionadas a la conducción, sin embargo ya forma parte de los 28 famosos seleccionados para participar del "Bailando 2023".