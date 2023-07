Sabrina Rojas se reconcilió con el Tucu López y disfrutan una escapada romántica

La pareja de famosos inició su vínculo amoroso en agosto del 2021, aunque el romance se dio a conocer públicamente tiempo después, cuando ella fue a ver una de las funciones de Sex, en las que él participaba. Ambos salían de sus relaciones mediáticas, ella de la que mantuvo con el padre de sus hijos, Luciano Castro, y él con su breve vínculo con Jimena Barón.Tras un año y medio de relación, la actriz confirmó una separación en abril del 2023, en medio de rumores de infidelidad por parte de él. Luego de la noticia, López dio a conocer que tenía intenciones de volver a conquistarla. “Estoy triste, pero creo que se puede revertir. Esa es mi intención. Siempre intento llegar desde el diálogo. Yo estoy enamorado”. Y luego continuó: “Ella me dio lo mejor que tuve en mi vida: una relación hermosa y una familia. Sabrina me abrió la puerta de par en par y yo entré ahí muy feliz durante todo este tiempo”.Sin embargo, hace menos de un mes, Sabrina Rojas pasó por Noche al Dente (América) y no quiso dar falsas expectativas al aire. “Estoy pasando una crisis matrimonial (...) A veces, parece que me hago la misteriosa, pero te soy sincera. No puedo decir que me reconcilié porque tampoco sucedió”, aseguró.Durante las últimas semanas, Rojas y López se escaparon juntos a Mar del Plata, lo que despertó los indicios de una reconciliación. Además, asistieron al cumpleaños de Lalo Mir, que se realizó en el barrio porteño de Núñez. Si bien ninguno de los dos se refirió al tema de la reconciliación, las pruebas hablaron por sí solas y solo era cuestión de tiempo hasta que alguno de los dos se mostrara con su pareja en las redes sociales.“Te dio otra oportunidad, portate bien, por favor”, “Disfruten y vivan amándose, la vida es muy corta”, “Qué lindo. Me alegra un montón que estén juntos nuevamente”, fueron algunos comentarios que recibió la pareja que vivió un impasse en la relación amorosa y ahora decidieron elegirse el uno al otro, una vez más. (La Nación)