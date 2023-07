Crecen los rumores de romance entre Nicki Nicole y el cantante Peso Pluma

Desde que a principios del 2023 Nicki Nicole confirmó su separación con Trueno, el cantante ganador del premio Gardel de Oro, no volvió a mostrarse enamorada. Sin embargo, durante las últimas semanas crecieron los rumores de una posible relación con Peso Pluma, un cantante mexicano.La primera vez que se los vio juntos fue hace cuatro meses cuando lanzaron el remix de "Por las noches", una de las canciones de Peso Pluma. En principio se creía que su relación era simplemente laboral, pero luego crecieron las sospechas.Los detalles que llamaron la atención de los fans fue el intercambio de 'me gusta' y comentarios que comenzaron realizar los cantantes en sus redes sociales. "Demasiada Belleza", comentó el mexicano en una de las fotos de Nicki Nicole.Además, compartió en su cuenta de Twitter una parte de la letra de una canción de la cantante rosarina. "Me dijo vas a tener que elegir si me quieres a mí o si la quieres a ella", publicó y recibió el 'like' de la cantante.Luego de estos hechos que alimentaron los rumores de romance, aparecieron las primeras fotos juntos que podrían confirmar un vínculo entre los cantantes.Mientras Nicki Nicole y Peso Pluma paseaban por los parques de Disneyland París junto a un grupo de amigos, fueron fotografiados por fanáticos del cantante que los encontraron allí. "Cuando tu primo está en Disney y ve a Peso Pluma", escribió una usuaria de Twitter.En las imágenes se puede ver al mexicano abrazando por la cintura a la trapera argentina mientras descansan en los parques de Disney. Hasta el momento, ninguno de los dos músicos se encargó de confirmar o desmentir su relación y continúan mostrándose juntos. (NA)