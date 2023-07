Por primera vez en 16 años Nazarena Vélez confirmó el verdadero motivo de su separación de Daniel Agostini, con quien estuvo de novia desde 1999 a 2007 y tiene en común a su segundo hijo, Gonzalo.En diálogo con sus compañeras de LAM (América, a las 20), la panelista reconoció queque desencadenaron en la ruptura. Y aseguró:Todo comenzó con una entrevista que le hicieron al exlíder de Sombras en la que este habló de Nazarena y el vínculo que los une como familia."Los dos somos buenos padres. Excelentes. Yo hago mi parte y no sé lo que hace ella, pero sí sé que es una buena madre porque está pendiente de su hijo", empezó diciendo Daniel.Y siguió: "Hemos tenido hasta conversaciones por el tema de Gonzalo y hoy que es grande, estamos un poco distanciados, porque ella está en su mundo con Santi (Caamaño) que lo adoro con toda mi alma, es un tipazo"."Estoy al tanto también de Bárbara (Pucheta), que nació su bebé que me parece genial y yo adoro la familia. Integramos a Thiago (Rodríguez), viene a visitarnos y es íntimo de Santino (Agostini). ¡Imaginate! Así que está todo bien, unión y familia. Eso para mí es importantísimo, todo tiene que estar en la misma sintonía", añadió el ídolo de la movida tropical.Y al momento de definir los motivos que derivaron en su separación de Nazarena dijo: "En las parejas en general tiene que haber una compatibilidad. Si hay formatos de pensamientos distintos, ahí es donde empieza a flaquear".De vuelta en el piso, Ángel de Brito chicaneó a su angelita al decirle que su expareja se acordaba de los nombres de todos sus seres queridos. "Es verdad, los quiere a todos. A mí me odia y me va a odiar hasta el día de su muerte. Yo lo sé. Él está seguro de que yo lo cag. . . ", reconoció la exvedette.Entonces, el conductor de LAM le preguntó si ese era el motivo de su separación a lo que la también actriz respondió: "Sí, creo que sí. . . . Yo ya estaba separada, el último año con Daniel estábamos por el Chyno (Gonzalo), porque había mucho amor. Y no lo cag. . . nunca, pero sí me inflé las pelotas".Entonces, la también exmodelo aseguró: ". Empecé a trabajar con Gerardo (Sofovich), a hacer las tapas de Paparazzi y a él no le gustó".El debate en el piso de LAM comenzó a profundizarse y cuando el conductor le pidió a su panelista que diera el nombre de la persona con la que. "No te creo", le dijo Ángel.", precisó Vélez, quien se negó a dar nombres por respeto a su actual pareja, Santiago Caamaño."¿Y te arrepentiste de no haberlo engañado?", le consultó De Brito. "No, porque creo que él nunca me cag. . . ", indicó Nazarena. "¿Y por qué se separaron?", fue por más el periodista. "Porque. Capaz ahora cambió, conmigo era así", concluyó la panelista.