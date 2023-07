Un mensaje del Indio Solari generó preocupación sobre su salud

El músico Indio Solari generó preocupación en las últimas horas en sus seguidores a raíz de un mensaje en el que dio a entender que sufría problemas en su salud.“El doctor Park me la está jugando fuerte. Por eso es que no he estado acompañándolos”, expresó el ex líder de Patricio Rey y sus redonditos de ricota ante la pregunta de una fanática: “Hola Indio, ¿cómo te tratan estos días?”.“No sé si llorar porque me respondió o por la respuesta”, publicó la usuaria en sus redes sociales junto a una captura de esa conversación.La frase del Indio Solari hace alusión al mal de Parkinson que padece desde hace varios años. En febrero de este año, el músico anunció que se retiraba de los escenarios, debido a que no estaba en su mejor momento.Poco tiempo después de ese mensaje, el Indio Solari presentó tres nuevas canciones de su proyecto El Mister y los Marsupiales Extintos.Se trata de Falta Tan Poco para Nada, Novedades Obsoletas del Kamarada Amor, y Cantar de la Mala Salud, que llegaron luego de siete meses sin entregar nuevo material de su parte.