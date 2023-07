Fernanda Iglesias confirmó que se separó de su marido:

Fernanda Iglesias reveló que está separada de Pablo Nieto, su marido con quien llevaba 13 años de relación. La periodista regresó de trabajar en España porque extrañaba a su hijo Jeremias y confesó que tomó la decisión al volver.



“Estoy separada, si”, confirmó Iglesias en LAM, donde está trabajando como panelista. Además, la periodista aseguró que “está triste” con la situación familiar que atraviesa.



Fernanda aseguró que fue ella quien tomó la decisión de separarse porque se vio obligada. “Fui obligada a tomarla porque pasaron cosas. Son 13 años juntos, 14”, explicó la panelista.



También aclaró que no estaba separada antes de viajar a Europa y que se separó al regresar. “No estaba separada cuando me fui y no estaba separada cuando volví. Pero pasaron cosas que me hicieron tomar esa decisión y él también estuvo de acuerdo. La verdad es esa, así que sí, con mucha tristeza”, sostuvo.



La periodista señaló que no se separó en los mejores términos y habló sobre cómo continúa su relación con su ex marido pese al divorcio. “Tratamos todo el tiempo de que sea en buenos términos, pero cada tanto surgen cosas. Igual todo el tiempo estábamos diciendo: ‘Vamos a ponerle onda’. La decisión de separarnos la venimos charlando desde que volví de España”, contó Iglesias.



Fernanda explicó los motivos por los que decidió terminar una relación de 13 años. “Ya había cosas que no me gustaban, que habían pasado, que yo había soportado varias veces”, declaró.



Además, la panelista aseguró que los motivos están relacionados con el trato al hijo que tienen en común mientras ella estaba en España. “Algunas cosas pasaron con mi hijo. Él es re buen padre, pero yo me volví también porque sentí que mi hijo estaba muy solo, porque él trabajaba mucho”, reveló y añadió: “Él salía mucho de noche y lo dejaba solo. No sé qué hacía. Sentí que tenía que volver sí o sí porque lo extrañaba mucho a mi hijo”.



“Él me dijo que quería tomarse un tiempo, pero yo no creo en los tiempos así que le dije que es definitivo. Ya hablé con una abogada porque me quiero divorciar”, expresó.



En cuanto a la convivencia, Fernanda Iglesias contó que el productor “va y viene” de la casa familiar mientras organizan su separación. “Yo ahora me voy a comer y vuelvo y está durmiendo en otro cuarto”, reveló. (NA)