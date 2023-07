Acusaron a Nicolás Cabré de amenazas y maltratos durante una obra

Un momento incómodo vivió la gente que presenció una función teatral el fin de semana en la localidad de Cañuelas. De acuerdo a las autoridades del Teatro Cañuelas, el actor Nicolás Cabré amenazó con abandonar el espectáculo y maltrató a parte del personal técnico que trabaja en ese establecimiento.La escandalosa acusación surge a partir de un comunicado oficial que las autoridades de ese lugar difundieron a través de sus redes sociales luego de la presentación del 8 de julio de Me duele una mujer, la obra que el actor protagoniza junto a Mercedes Funes y Pepe Monje.De acuerdo al testimonio del responsable del Teatro Cañuelas, Pablo Daniel Guzzetti, la función del sábado había empezado con total normalidad hasta que a los pocos minutos del inicio uno de los técnicos del establecimiento cultural recibió un llamado de atención del actor.“El operador de sonido de la compañía recibió un mensaje de WhatsApp de Nicolás Cabré, enviado durante una salida de escena, en el cual solicitaba que se bajara el volumen del sonido”, explicó el responsable del teatro.Entonces, una vez notificado de lo que se le solicitaba, el técnico de sonido y luces respondió que el sonido estaba y que no se encontraba alto como aseguraba el protagonista de la obra. Es así como le transmitieron a Cabré, a través de su vestuarista, que la situación técnica se iba a mantener igual, algo que habría provocado su enojo.“Si no bajan el sonido, me sacó el micrófono y abandono la obra”, lanzó Cabré, según el comunicado del Teatro, luego de que supo la respuesta a su pedido.Entonces, el operador hizo caso a lo que exigía el galán, lo que “ocasionó que algunos espectadores no pudieran escuchar correctamente el resto de la función”, puntualizó el director del espacio artístico.“En nombre del Teatro Cañuelas, nos disculpamos sinceramente por la conducta del señor Cabré, la cual perjudicó a nuestros espectadores. Queremos que sepan que hemos puesto nuestro mayor esfuerzo en la reapertura del Nuevo Teatro Cañuelas para brindar funciones de primer nivel y permitir que el público pueda disfrutar plenamente de los eventos que presentamos”, agregó Guzzetti.Luego, cerró: “Lamentamos profundamente cualquier inconveniente causado por este incidente y reafirmamos nuestro compromiso de ofrecer espectáculos de calidad en un ambiente acogedor y profesional”. (TN)