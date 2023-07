Afirman que Ricky Martin engañó a su esposo con el actor porno Max Barz

Espectáculos Se separó Ricky Martin después de seis años y dos hijos con Jwan Yosef

Días atrás se conoció la inesperada noticia de la separación de Ricky Martin y Jwan Yosef. Si bien no se conocían rumores de una crisis, el cantante y el artista plástico decidieron seguir sus vidas por separado y así lo anunciaron en redes sociales.A pesar de que el comunicado explicitó que la separación se daría en los mejores términos y que la expareja seguiría relacionándose por sus hijos en común, no especificaba las razones del divorcio, pero en los últimos días se ha extendido algunos rumores.Uno de los más fuertes es el de un tercero en discordia. Se trata del actor porno Max Barz, que también tiene una cuenta en OnlyFans, con quien Martin habría engañado a Yosef. Por el momento se trata solo de un rumor que trascendió en varios medios internacionales, ya que no hay pruebas ni declaraciones de los involucrados.En las últimas horas circuló la versión de que Martin podría haberse vinculado en diversas oportunidades con Barz cuando estaba en pareja con Yosef. En el caso que se logre demostrar la infidelidad, el cantante debería pagar una alta cifra de dinero a su expareja según el acuerdo prenupcial que firmaron.A través de su cuenta de Instagram el cantante puertorriqueño publicó: “Luego de una cuidadosa reflexión, hemos decidido poner fin a nuestro matrimonio con amor, respeto y dignidad hacia nosotros y nuestros hijos, preservando y honrando lo que hemos vivido como pareja durante estos años maravillosos”, arrancó escribiendo el cantante puertorriqueño.“Nuestro mayor deseo ahora es seguir teniendo una dinámica familiar saludable y una relación centrada en nuestra genuina amistad, mientras compartimos la crianza de nuestros hijos”, describió en el comunicado Ricky Martin.Por último, el famoso artista concluyó: “Como siempre, agradecemos todo el amor y apoyo que hemos recibido durante nuestro matrimonio. Estamos en total tranquilidad y paz para dar inicio a este nuevo capítulo de nuestras vidas. Ricky y Jwan”.La relación del cantante y el pintor de origen sirio fue confirmada públicamente en 2016 y en 2018 decidieron casarse. Luego de décadas dentro el clóset, Martin se convirtió en un verdadero ícono de la lucha LGBTIQ+ y su casamiento como la formación de una familia con hijos fue un faro para el ojo público y la lucha contra la discriminación.