La Joaqui reveló cómo se encuentra de salud: “Haciendo mucha terapia”

La Joaqui reapareció en las redes sociales luego de un largo tiempo de mantenerse oculta tras denunciar que sufrió una estafa económica. A tráves de un posteo, la futura jurado de "Got Talent Argentina" agradeció a sus fans por acompañarla y reveló cómo se encuentra su salud para volver a los escenarios.



Por medio de una historia en su cuenta de Instagram, la artista confesó: "Me siento mucho mejor. Estoy bien, haciendo mucha terapia. Me vino bien poderme tomar este tiempo para descansar, para poder estar bien con uno mismo".



"Estar con la familia, realmente, hizo que me sienta mucho mejor. Les quiero agradecer mucho a ustedes que me mandan tantos mensajitos lindos", expresó La Joaqui con un claro mensaje para sus fans que la acompañan en todo este proceso personal que esá viviendo.



Además, la amiga cercana de L-Gante manifestó qué es lo que más extraña de los recitales: "Extraño un montón tocar para ustedes, ese intercambio de energía hermoso que tenemos nosotros. Estoy trabajando muchísimo en mí misma para poder darles lo mejor".



"Les agradezco mucho, mucho, mucho por apoyarme y acompañarme siempre, siempre, siempre. Un día más es un día menos y ya pronto podremos vernos las caras", finalizó su mensaje la cantante de "Cumbia 420".

Fuente: Diario Show