Antonela Roccuzzo mostró cómo disfruta de sus vacaciones con Messi

La presentación de Messi en el Inter Miami

Lionel Messi junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, se encuentra vacacionando en las paradisíacas playas de las Bahamas descanso de lo fue una larga temporada plagada de varios escenarios de presión, como el Mundial de Qatar 2022, o una segunda parte de temporada con Paris Saint-Germain, donde debió convivir con la crítica.Este domingo, y por primera vez en su feed -antes habían sido solo historias-, compartió una imagen que rápidamente llegó casi a los 5 millones de likes y generó miles de comentarios.En la foto, Messi aparece posando, mirando al horizonte bajo un intenso sol, que ya le afectó la piel en forma similar a lo que ocurrió durante los festejos por el título del Mundial de Qatar en Argentina, En la mano derecha sostiene un daiquiri de frutillas, mientras refresca sus pies en la pileta del complejo donde descansa con su familia. Denota tranquilidad.Ya con la cabeza en lo que vendrá, un nuevo desafio en el Inter Miami, al argentino se lo puede ver muy distendido a través de las publicaciones de su pareja. En el día de hoy, Antonela publicó dos fotos en su Instagram: la primera está de la mano del 10 de la Selección Argentina y se puede visualizar un bello paisaje de fondo, mientras que en la segunda ella fue captada por la cámara mientras saltaba en la orilla del mar.Lo cierto es que estas son las últimas horas del Clan Messi disfrutando del tiempo de ocio, dado que el ex jugador del Barcelona arribará entre martes y miércoles a Miami y ya pondría la cabeza en lo que será un nuevo paso para su carrera.El Inter Miami de la Major League Soccer, próximo equipo de Lionel Messi, anunció el viernes pasado que la presentación del astro argentino será el domingo 16 de julio en su estadio.El acto, denominado "The Unveil" (La Presentación"), incluirá "emocionantes espectáculos, discursos sobre el terreno de juego y mucho más", dijo la franquicia en un comunicado de prensa también distribuido por la MLS en el que no se menciona el nombre de Messi. ¿El motivo? La Pulga, que ya tiene todo acordado de palabra, todavía no firmó el contrato con su nuevo club.Sergio Busquets, excompañero de Messi en el equipo azulgrana, podría ser también presentado a la afición en el evento del 16 de julio, que arrancará a las 21 de la Argentina en el estadio DRV PNK de Fort Lauderdale, a las afueras de Miami.El debut de Messi con su nuevo uniforme está previsto para el 21 de julio, cuando el Inter Miami se estrenará ante Cruz Azul de México en la Leagues Cup, un torneo en el que competirán durante un mes todos los equipos de la MLS y la liga mexicana.