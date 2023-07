“Gran Hermano” se llevó el Martín Fierro de Oro: listado completo de ganadores

Espectáculos Jey Mammón estuvo presente en la entrega de los Martín Fierro

La undécima edición del reality "Gran Hermano" se alzó hoy con el Martín Fierro de Oro, máxima distinción que entregó la Asociación de Periodistas de Televisión y Radiofonía Argentina (Aptra) a la producción televisiva 2022.En una ceremonia conducida por Santiago del Moro y que innecesariamente se extendió a lo largo de más de seis horas, la noche resultó redonda para Telefe, que no solo transmitió la gala de esta 51ra edición de los Martín Fierro, sino que se alzó con la mayor cantidad de premios y se llevó las categorías más importantes.

La lista completa de los ganadores de los Martín Fierro es la siguiente:

El canal de San Cristóbal ganó también en las categorías Noticiero Nocturno para "Telefe Noticias", Interés General para "PH, podemos hablar"; Magazine para "A la Barbarossa" y Gastronómico para "Ariel en su salsa", entre otros lauros.Al recibir su premio a Conducción Masculina, por sus trabajos en "Gran Hermano" y "MasterChef Celebrity", Santiago Del Moro se lo dedicó a "los conductores maravillosos de esta industria" y nombró a Silvio Soldán y Héctor Larrea.En una noche de estrellas vernáculas, trajes, corbatas, moñitos, vestidos de alta costura, joyas y modistos, la televisión argentina tuvo su noche de premiación, que se desarrolló desde las 19 en el Hotel Hilton, de Puerto Madero, primero con la alfombra roja y luego con la premiación que, conducida por Santiago del Moro, arrancó pasadas las 21.El rating tuvo su pico cerca de las 22.30 con 26.6 puntos, mientras que pasada la medianoche y cuando aun faltaban entregar los premios fuertes, marcaba 22.7.En la gala hubo homenajes varios, entre ellos uno muy sentido hacia Antonio Gasalla, otro por los 60 años de "Polémica en el bar", otro a la Selección Argentina, uno a Susana Giménez por su trayectoria y el tradicional obituario con los fallecidos el último año.Susana Giménez, Natalia Oreiro, que encabezó un número musical, Mirtha Legrand, con su hija, nieta (Juanita) y bisnieta (Ambar); Carolina "Pampita" Ardohain; Adrián Suar, Karina, la princesita, Benajmín Vicuña y Wanda Nara, fueron algunas de las figuras mediáticas que se hicieron presentes en la fiesta de Aptra.Eltrece se impuso con el premio a Conducción Femenina para Mirtha Legrand por "La noche de Mirtha" y por los programas "100 argentinos dicen", "Resto del mundo" y"Los "8 escalones del millón", y también con los premios para Gustavo Tubio ("Arriba argentinos") como Movilero; y Mariel Di Lenarda como Panelista por su labor en "Nosotros a la mañana", entre otros.Mirtha contó que se trató del Martín Fierro número 26 y agregó que tiene "ganas" de hacer televisión y dejó abierto el suspenso sobre si fichará nuevamente para Eltrece o si pasará a Telefe o América.Los Martín Fierro tuvieron la particularidad de entregar premios repartidos en dos categorías: Ficción donde fue para "El hincha" de Elnueve y "El primero de nosotros" de Telefe y en Deportivo que se lo llevaron "Somos mundiales" (Televisión Pública) y "Selección argentina, la serie" (Elnueve).Además de "Somos mundiales", la Televisión Pública se alzó con premios para "Altavoz", y "Noche de mente", que se impusieron en las categorías para programas Juvenil y programa Cultural, respectivamente.América se llevó lauros por su noticiero diurno "América Noticias" y por "Animales sueltos", de Alejandro Fantino, entre otros.La transmisión arrancó a las 19 con la alfombra roja conducida por Iván de Pineda y Sofía Martínez, y continuó pasadas las 21 con la premiación, a cargo de Santiago del Moro, para finalizar a la 1.30 AM con el Martín Fierro de Oro.En un momento de la gala, Susana Giménez recibió el Premio a la Trayectoria, entregado por Mirtha Legrand, que anunció en el escenario que con 96 años le pusieron "un marcapasos" el mes pasado."Aquí estoy para una entrega de un premio que me hace muy feliz, y me emociona muchísimo. Es una persona que todo el mundo ama, que la conozco desde que era muy jovencita y es una persona adorable", aseguró Mirtha sobre Susana.En tanto Susana, al recibir el premio, aseguró que las dos "somos parte de la historia de la televisión"."Mirtha es la leyenda, con ella no se puede competir por eso nunca competimos", aseguró.Al mismo tiempo Susana aprovechó para anunciar que en 2024 volverá a la pantalla con su programa televisivo.Al recibir su premio, Fantino criticó a las mediciones de audiencia televisiva que determinan el destino de los programas y los proyectos."Me permito hablar de una palabra tabú que es Ibope, solo pido que la medición sea federal, que sea en todo el país, que no valga el punto de rating del que solo vive en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Si van a medir, haganlo bien, haganlo con justicia", remarcó Fantino desde el escenario de los Martín Fierro.En uno de los momentos fuertes de la noche, Natalia Oreiro cantó "Yo por tí", de Gilda para recordar a las personalidades y personajes de la televisión argentina que fallecieron en el último año.Así fueron evocados a través de imágenes y aplaudidos actrices, conductores y productores como María Onetto, Pinky, Lino Patalano, Magdalena Ruiz Guiñazú, Silvia Suárez, Cesar Mascetti, Rodolfo Bebán, Tristán, Carlitos Balá y Cacho Fontana, entre otros.Tal y como había adelantado en distintas entrevistas, el presentador y cantante Jey Mammon, denunciado en marzo pasado de abuso sexual, se hizo presente en la ceremonia donde estaba nominado por "La peña de morfi", programa que condujo en 2022 y 2023 tras la muerte de su creador, Gerardo Rozin.Mammon no ganó en su terna, que se la llevó "Ariel en su salsa", y su presencia pasó desapercibida y no fue captada por las cámaras que cubrían la gala, aunque las fotos evidenciaron que al sentarse a su mesa, la mayoría de los miembros de su programa se levantaron y se fueron.El hincha (Elnueve), El primero de nosotros (Telefe)Animales sueltos (América)Bendita (Elnueve)Somos mundiales (TV Pública) y Selección argentina, la serie (Elnueve),América noticias (América)Telefe noticias (Telefe)PH, podemos hablar (Telefe)Puente musical (Elnueve)A la Barbarossa (Telefe)Noche de mente (TV Pública)100 argentinos dicen (El Trece)Los 8 escalones del millón (El Trece)La voz argentina (Telefe)Gran hermano (Telefe)Ariel en su salsa (Telefe)Resto del mundo (El Trece)Altavoz (TV Pública)Mirtha Legrand (La noche de Mirtha, El Trece)Santiago del Moro (Gran hermano y MasterChef Celebrity, Telefe)Liliana Caruso (América noticias, América)Jorge Lanata (Periodismo para todos, El Trece)Gustavo Tubio (Arriba argentinos, El Trece)Mariel Di Lenarda (Nosotros a la mañana, El Trece)Benjamín Vicuña (El primero de nosotros, Telefe)Mercedes Funes (El primero de nosotros, Telefe)Daniel Fanego (El primero de nosotros, Telefe)Nancy Duplaá (Supernova, Elnueve)Wanda Nara (¿Quién es la máscara?, Telefe)“Pichu” Straneo (Recreo, América)Ernesto Korovsky y Romina Moretto (El primero de nosotros, Telefe)Alejandro Ibáñez y Jorge Nisco (La 1-5/18 El Trece)Eugenio Gorkin (Gran hermano, Telefe)Primavera Sound (Flow, Don)El clima de la copa (Philco, Oruga Cine)Gran hermano (Telefe)Modo selfie (Agustín Neglia - América)