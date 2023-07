La foto de Salma Hayek para celerar los 77 años de la bikini

Salma Hayek: de la bikini celeste al desnudo en un sauna

Como muchas otras celebridades reconocidas internacionalmente, Salma Hayek tiene predilección por las microbikinis. A sus 56 años, la actriz mexicana no duda en lucir su cuidada figura con los más osados modelos y sus fotos en Instagram son furor. ¿La más reciente? Para festejar el Día Mundial de la Bikini, estrenó uno de los diseños más jugados hasta el momento.Desde una lujosa pileta, la esposa de François-Henri Pinault (propietario del grupo de lujo Kering) posó con un diseño de corpiño triangular muy chiquito, que destacó su busto, y una bombacha clásica con breteles finos que se anudan en los laterales.En cuanto al estampado, eligió un textil de estilo étnico, con formas abstractas y guardas en colores naranja, verde, dorado y azul. Además, ambas piezas tienen como detalles apliques de broderie en los extremos, que reforzaron la estética étnica del modelo.El diseño elegido sin dudas rinde honor a la raíces mexicanas de la actriz, que decidió combinarlo con un par de aros colgantes dorados con varias argollas que sumaron glamour al mejor estilo boho chic. El pelo suelto y la cara al natural completaron el estilismo, en el que el traje de baño sin dudas fue protagonista.“¿Puedes creer que el bikini solo tiene 77 años de existencia?!”, escribió en el pie de foto, reafirmando su fanatismo por este ítem de moda. Como de costumbre, sus seguidores le dieron el visto bueno al look, que acumuló casi dos millones de likes en menos de 24 horas. Además, sus fanáticos la elogiaron: “Bella”, “Perfecta” y “Espectacular” son algunos de los halagos más repetidos en la sección de comentarios.Salma Hayek no da tregua y en los últimos días deslumbró a los usuarios de Instagram con otros audaces posteos. Recientemente, por ejemplo, disfrutó de un paseo en yate con una microbikini celeste pastel de corpiño con moño en el delantero y bombacha diminuta.La combinó con anteojos de sol negros circulares y acompañó la foto con una reflexión: “Algunas personas no disfrutan de los días grises, pero yo creo que cada día es una bendición. Ama tu semana, sin importar lo que traiga”, escribió.Más recientemente, sorprendió al mostrarse totalmente desnuda en un sauna, con algunas toallas blancas en sus partes íntimas para evitar la censura. “Abrazando el poder curativo del sauna y sudando el estrés este #WorldWellbeingWeek”, escribió Hayek en el pie de foto de la publicación, publica