Jey Mammón habló de Susana Giménez y los dichos a su favor

Jey Mammón atraviesa un escándalo mediático y legal tras ser acusado de abuso sexual por Lucas Benvenuto. En los últimos días, el conductor de “La Peña de Morfi” habló sobre esta situación y demandó a su denunciante y a distintos periodistas del medio.



Tras sus polémicas declaraciones en Intrusos, el conductor fue consultado por los dichos de Susana Giménez, quien lo defendió y apoyó su presencia en los premios Martín Fierro. “No hablé con Susana, le agradezco el cariño”, expresó Jey Mammón para Socios del Espectáculo.



Además, la diva había mencionado que el caso ya prescribió y el conductor intentó aclarar esta situación. “Creo que en las prescripciones no importa si pasó o no pasó, a mí me importa que no haya pasado. Me parece importante que quede claro que no pasó y lo que pasó fue una relación”, comentó.



Y añadió: “Le agradezco de corazón porque ella habla desde la sinceridad de su corazón, yo creo que lo que ella dice es que me cree incapaz de haber hecho semejante aberración, porque es una aberración acusar a alguien de una violación de un nene de 14 años”.



Jey volvió a mencionar la prescripción de los casos y mencionó que no es lo importante. “'Esto es el pasado, esto ya pasó...'. Para mí eso no es un concepto sano a la hora del debate y no lo digo en función de Susana, lo digo porque me parece importante que quede claro cómo son las cosas”, aseguró.



En su regreso a Argentina, Susana Giménez habló sobre las acusaciones a Jey Mammón. “Por favor, terminemos con toda esta estupidez, son cosas del pasado. Hay una cosa ahora nueva, que la gente tendrá que respetar, pero lo del pasado... es para sacar guita”, sostuvo la conductora. (NA)