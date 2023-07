Confirmaron una mejoría en la salud de Silvina Luna

Estado de salud de Silvina Luna

El conductor aclaró que el cuadro sigue en instancia crítica y Luna aún permanece en terapia intensiva, pero muestra una leve mejoría: “Tengo buenas noticias de Silvina Luna.”.“Está comiendo y ya agarró su celular. No le manden mensajes porque no tiene el WhatsApp, ni las redes, ni nada. Usa el celular para hacer meditaciones, las va escuchando”, detalló el periodista.De Brito reveló la rutina médica de la modelo en medio de su estado crítico, con diálisis de 6 a 8 horas, dolores constantes y sin respirador. “Me cuentan sus amigos que ya está dando órdenes, que ya volvió a ser más Silvina Luna, y que ya empezó a hacer algunos chistes", agregó.La ex Gran Hermano, de 43 años, lleva más de dos semanas internada en el nosocomio, tras una serie de complicaciones en su salud, derivadas de una cirugía estética a la que se sometió en 2011 en manos de Aníbal Lotocki.Luna se encuentra internada a la espera de un trasplante de riñón, mientras el equipo médico intenta disminuir los efectos de una encefalopatía, que refiere a cualquier afección que altera el normal funcionamiento del cerebro.Además, durante los últimos días fue intubada en varias ocasiones, ya que había sufrido ciertas complicaciones en sus pulmones a raíz de la bacteria KPC que le detectaron. La misma origina infecciones graves y es resistente a los antibióticos.Luna denunció por mala praxis a Aníbal Lotocki tras los primeros síntomas de su enfermedad y, después de casi 5 años de juicio, el cirujano fue condenado a 4 años de prisión de cumplimiento efectivo, por lesiones graves y 5 de inhabilitación para ejercer su profesión por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) porteño N º28. (