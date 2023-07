La China Suárez sorprendió a todos al confesar qué no le gusta de su cuerpo

La China Suárez respondió ante Migue Granados cuáles son las partes que no le gustan de su cuerpo. La entrevista fue transmitida este viernes por la mañana a través de YouTube, en el canal de streaming Olga, donde compartió la mesa con Sofía Morandi y Julián Lucero, los conductores del programa.Ante la consulta de Migue Granados sobre sus defectos, La China contó que tenía inseguridades con su cuerpo. “Físicas, miles”, dijo.“Decime las físicas, porque se habla de autoaceptación…”, le dijo Migue. “Mi flacidez. Soy flácida, un flan. Soy recontra flácida, pero ya no me importa nada”, contestó.Por otro lado, manifestó que cuando era chica le molestaban las estrías. “En su momento, me molestaban las estrías. Cuando era más chica, mis estrías. Ahora, ya las amo”, agregó.“Me ayuda todo el movimiento porque antes no se hablaba, estaba mal y como que había que esconderlo todo el tiempo. Y la verdad que se visibilice eso es clave”, añadió la actriz.Mientras distintos periodistas y camarógrafos intentaban obtener una declaración, la actriz colisionó con otro vehículo estacionado. Afortunadamente, recibió asistencia y se encuentra en buen estado.El incidente fue captado por las cámaras del programa Socios del Espectáculo, donde se observa cómo los cronistas tratan de obtener una respuesta de la China Suárez desde su auto.Sin embargo, la actriz optó por no bajar la ventanilla y decidió partir del lugar para evitar la presencia de los medios. En ese momento, ocurrió el inesperado choque que capturó la atención de todos los presentes, quienes acudieron en ayuda de la actriz.