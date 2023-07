Jimena Barón reveló el secreto para una figura escultural

Jimena Barón es de las artistas argentinas con mayor cantidad de seguidores en las redes, quienes le son fiel a cada posteo que comparte con ellos. Y, agradecida con el cariño que recibe a diario, horas atrás se abrió y respondió a preguntas o pedidos que le hicieron a través de las historias.Una de las consultas más recurrentes de parte de los usuarios fue que cuente cómo logró cambiar su cuerpo por completo. Por lo que, Jimena se tomó el tiempo y relató su experiencia, que se basó en modificar su alimentación y hacer ejercicio a diario.“Un largo camino, pero no puedo hacerme la sacrificada porque la historia es que un día (segundo año que estuve en Casi Ángeles) me anote en el gimnasio del shopping cerca de la grabación, me subí a la cinta, corrí 4km, y al otro día 5 y amé y fui todos los días y nunca más no entrené”, reveló sobre cómo inició su proceso de cambio, publicóAdemás, la actriz contó que tuvo una nutricionista que le enseñó a comer para siempre. “Creo que hay que aprender a comer y dejar el concepto de la dieta. Después fui afilando el cuerpo según como me gusta tenerlo a mí y como me quedaba según el entrenamiento/deporte/ejercicio que haga”, añadió.Y aconsejó, en base a su experiencia, poder “encontrar algo que no te parezca una tortura. Hacer cambios que te agraden e ir de menor a mayor”. “Siempre digo que salir a caminar con auriculares en vez de quedarse viendo tele ya es para tu cuerpo y tu cabeza un cambio total. No hace falta hacer 50 abdominales por día. Se empieza por algo donde encuentres bienestar”, siguió.“Que después te duches y digas que bueno que lo hice y te sientas bien. Pretender todo en 48 horas y frustrarse es una estupidez o una justificación para no hacer nada”, cerró.Luego, Jimena Barón compartió una lista de cosas para implementar, que a ella la ayudaron en cuanto a la alimentación. Se tratan de cinco consejos para el desayuno y las comidas del día:-Desayuná salado, no dulce.-Comé fruta entera, no jugo o fruta desecada.-Lo dulce que comas que sea al final de una comida no como snack.-Camina 10 min después de almorzar y cenar.-Antes de comer beber una cucharadita de vinagre de manzana diluida en agua.