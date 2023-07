Fabián Gianola irá a juicio oral por presunto abuso sexual

La Justicia fijó para el 8 de febrero de 2024 el inicio del juicio oral al actor Fabián Gianola por el delito de abuso sexual denunciado por la locutora y productora Viviana Aguirre.Gianola va a ser el primer actor en enfrentar un juicio oral por abuso simple en la Argentina, hecho supuestamente sucedido en 2019 cuando ellos trabajaban juntos en radio.Que esto llegue a un juicio oral es "un paso gigante en este tipo de casos porque muchas veces quedan en denuncias mediáticas o que no avanzan en la Justicia" y que esta sí haya avanzado "es más que importante", manifestó la denunciante.Ella está en contacto con otras víctimas porque según ella hay 20 denuncias mediáticas y seis penales."Hay muchas más que no puedo dar nombres, que se han comunicado conmigo, hasta incluso en el 2020 y yo hice la denuncia en el 2019. Si me preguntás cómo lo veo a Gianola, lo veo como un violador", había asegurado la denunciante en una entrevista con TN en marzo pasado.La denuncia de Aguirre es por haberle dado "un beso en la boca sin su consentimiento" en un programa radial y por haberla manoseado frente a sus compañeros, una locutora y un productor."Para mí es un psicópata, es un tipo que sabe bien lo que hace, es consciente", había declarado Aguirre.