Marcos Ginocchio reveló si continúa su amistad con Agustín Guardis

El ganador de Gran Hermano 2022, Marcos Ginocchio, mantuvo en los últimos tiempos una agenda muy apretada, ya que además de tener diferentes compromisos laborales, se lo vio compartiendo tiempo con sus compañeros del reality como Julieta Poggio, con quien enfrenta rumores de romance, y con Alexis "Cone" Quiroga.Sin embargo, no se lo vio cercano a una de sus amistades más importantes dentro de la casa: Agustín Guardis.Durante su estadía en Gran Hermano, "el primo" tomó mayor confianza con "Frodo", ambos habían formado una gran amistad. Tras los rumores de que los ex hermanitos se habían peleado, Marcos habló sobre Agustín."Somos amigos, hablamos mucho pero él vive en La Plata y yo viajo mucho. Ahora cuando vuelva de Disney nos vamos a encontrar, ya lo hablamos", aseguró en una entrevista con LAM. .El salteño remarcó que la distancia y los compromisos laborales es lo que no les permite juntarse."Estamos los dos con muchísimas cosas, yo voy a Salta muchísimo. La distancia complica, modifica los horarios y las cosas que podemos hacer pero está todo bien y ya nos vamos a juntar", explicó. .Por otra parte, Agustín también se refirió a este tema en su canal de streaming y manifestó que está "cansado" de que le pregunten por su amigo."Cansado de que me pregunten por Marcos, es una cosa que me rompe las pelotas. Yo a mi amigo lo quiero mucho. Pero estoy odiado que me pregunten por él todo el tiempo. Marcos es mi amigo y va a seguir siéndolo", expresó el ex integrante de Gran Hermano.En su descargo, se refirió al resto de los participantes y los acusó de necesitar a Marcos para que hablen de ellos."Yo me niego a sacarme una foto con Marcos, no soy como otros giles que lo necesitan, `los amigos del campeón`. Yo no necesito nada de Marcos, y va a ser la última vez que hable de él acá o en cualquier lugar", aseguró.Guardis se encargó de dejar en claro que su amistad con Marcos continúa en privado. "Traerlo acá no me mejora mi laburo, no hace que mi Twitch ande mejor, no lo necesito. Laburo de otra cosa y me va bien acá.Sacarme una foto con Marcos no hace que tenga más seguidores en Instagram. Lo que hablo con él en privado, es la relación de él y mía", finalizó.