La hija de Guillermo Francella reveló un secreto sobre un personaje de su padre

Guillermo Francella tuvo que interpretar a diferentes personajes a lo largo de su carrera y uno de ellos fue Enrique “el antiguo” dentro de Poné a Francella. Fue Yoyi, la hija del actor, contó la verdad del personaje y cómo se llegó a lograr.

“Todavía sigo flasheando sobre cómo hacían a Enrique “el antiguo”, expresó Diego Leuco conductor de Antes que Nadie, el programa de Luzu TV que comparten, además, con Mica Vázquez y Trinche. Ese fue el pie necesario para comenzar la historia.Luego de un ida y vuelta de versiones, la hija de Francella explicó que el personaje que era conocido por su color, ya que se trataba de una persona anticuada que vivía en otra época respecto a la del 2001, cuando se emitía la serie, estaba pintado.

No se hacía con ningún tipo de inteligencia artificial, ya que para esa época no estaba desarrollado, pero sí lo hacían pintarse. “No había croma y lo pintaban de azul”, explicó, a lo que Muni Seligmann, reemplazante de Mica por vacaciones, agregó: “¡Él era su propio croma! Me muero”.El croma es una técnica que se utiliza en las producciones audiovisuales donde digitalmente se extrae el color de una imagen y se reemplaza el área que ocupaba ese color por otra imagen o vídeo.