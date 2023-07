Se conoció la cifra millonaria que L-Gante habría perdido por estar detenido

Este jueves L-Gante cumplirá un mes detenido a raíz de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de arma, amenazas simples y tenencia ilegítima de arma de fuego. Estos 30 días sin dar shows le significaron a Elián Ángel Valenzuela un duro revés económico.



Al aire de Mitre Live, el periodista Juan Etchegoyen habló sobre los conflictos monetarios que complican al cantante de cumbia 420. “Quiero contarte un dato que hoy me daban sobre Elian (Valenzuela, nombre real del cantante) y el dinero que perdió con todo lo qué pasó, pregunté a varias fuentes porque no lo podía creer”, comenzó.



En esa línea, el conductor profundizó: “Desde que ocurrió su detención hasta el día de hoy, L-Gante ha tenido que cancelar sus shows porque obviamente está privado de su libertad, y es por eso que está hace casi un mes parado. Te voy a dar la cifra y no te asombres”.



Sin más preámbulos, dio a conocer el impactante dato: “Me contaron que hasta ahora Elián y su grupo de trabajo, obviamente, perdieron una cifra cercana al medio millón de dólares, así como lo escuchas”.



“Alguien me dijo que Elian y la Mafilia con todo esto habían perdido 500 mil dólares por trabajos que no pudieron hacer, esto es lo que más enoja a su representante Maxi el Brother más allá de la preocupación por la actualidad de su amigo”, insistió el periodista al concluir. El fiscal pidió la prisión preventiva para L-Gante: podría seguir en la cárcel hasta el juicio El fiscal Raúl Villalba pidió la prisión preventiva para L-Gante, en la causa en la que está siendo acusado por privación ilegítima de la libertad y amenazas. De esta forma, la situación del cantante sigue comprometida y su libertad parece más lejos que cerca.



El funcionario judicial había apelado el pasado viernes la excarcelación extraordinaria al cantante de Cumbia 420 que había dispuesto el juez de garantías Gabriel Castro, una situación que deberá resolver la Cámara de Apelaciones . Qué podría pasar con el futuro de L-Gante La situación judicial de L-Gante es muy comprometida, tras la decisión del fiscal de pedir la prisión preventiva en la causa por privación ilegítima de la libertad. El juez ahora deberá expedirse con respecto a esta solicitud, mientras la Cámara de Apelaciones debe resolver el curso de la excarcelación extraordinaria que quedó en suspenso.



Según el escrito judicial en el que Villalba había apelado la excarcelación de L-Gante, “la situación personal de Elián Valenzuela no habilita de modo alguno al otorgamiento de la excarcelación extraordinaria” que le había otorgado el juez.



“No sólo en razón de que las características personales del mismo y la objetiva valoración de las características de los hechos que se le endilgan lo impiden, sino que además surgen evidentes los peligros procesales”, indicaron desde el Ministerio Público Fiscal.



El texto, además, detalla que de la investigación de la causa central, que sigue en curso, “se determinarían nuevas conductas ilícitas” del cantante: el funcionario apuntó a un teléfono robado. “Se ha logrado establecer que uno de los equipos de telefonía celular móvil que se le secuestraran a (Elián Valenzuela) es proveniente de un ilícito, precisamente de un hecho de robo”, indicó. (Funte: TN)