El preocupante estado de salud de Dani La Chepi: “Me estalló el cerebro”

La reconocida comediante Dani La Chepi se alejó de las redes sociales desde hace varias semanas y esto preocupó a sus fieles seguidores. Si bien se dio a conocer que se encontraba atravesando un mal momento a nivel anímico, lo cierto es que parece que logró una leve mejoría.



La noticia fue dada a conocer durante la emisión de LAM por parte de Ángel de Brito, quien aseguró que se encontraba mejor pese a los difíciles momentos que debió atravesar. Incluso, explicó que Dani La Chepi empezó un tratamiento psiquiátrico, lo cual la ayudó a salir adelante.



“Está mejor, pero tuvo momentos muy estresantes en su salud. Está haciendo terapia todos los días y el psiquiatra la medicó”, comenzó el conductor de LAM. “Dijo, literalmente, ‘me estalló el cerebro, se me quemó’. Estaba agotada, no podía hacer nada y empezó el tratamiento”, aseguró el periodista de espectáculos.



Por otra parte, Ángel de Brito reveló que es “casi seguro que acepta la propuesta del Bailando porque, aunque no lo crean, se lo recomendaron los profesionales” debido a que el entrenamiento que se realiza para la competencia es realmente beneficioso para salga de su hogar y se despeje un poco.



Dani La Chepi se sinceró respecto a sus problemas de salud

Tras desaparecer del ciberespacio, la influencer se tomó un momento para explicarle a sus fieles seguidores el calvario que vivió en el último tiempo. En un breve video, la humorista se sinceró respecto a su estado anímico.



“Buenas, ¿cómo están? Primero, agradecerles el aguante. Sé que le escribieron a mis amigos, a mis amigas y a mis familiares para saber cómo estábamos Isa y yo. Así que primero quiero agradecerles a todos y a todas por el amor que me hicieron llegar”, explicó Dani La Chepi en su cuenta de Instagram.



“¿Qué es lo que tuve? Antes le decían ‘surmenage’, pico de estrés. Ahora le dicen burn out. La palabra técnica dicha por los médicos es trastorno de ansiedad y depresión. Entrás en un pozo que sentís que no vas a salir y bueno, la única manera de salir es pidiendo ayuda”, reveló la rubia en medio de la difícil situación que atraviesa.



Y, por si fuera poco, Dani La Chepi explicó que se le sumó su anorexia nerviosa, lo cual le quitó el apetito y la sumió en su cama al punto en que no pudo levantarse por un largo tiempo. (Radio Mitre)