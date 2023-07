Paso en falso: Cande Molfese dio de baja su canal de streaming Loft

Cande Molfese formó parte de Luzu TV, el exitoso canal de streaming que creó Nico Occhiato. Pero hace dos meses decidió irse para abrir su propio espacio, Loft, junto a varias figuras reconocidas como Guillermina Valdés, Minerva Casero o Brenda Gandini, entre otros.



Sin embargo, la actriz reconoció que no lograron la repercusión que esperaban porque no consiguen buenos niveles de audiencia en su canal. Por eso, decidió anunciar que harán una pausa para repensar y ver si lo terminan o si vuelven más adelante.



“Fue un montón para mí hacer todo esto. Hoy decidimos hacer una pausa y parar la pelota y pensar un poco”, reconoció Cande, que por estos días está atenta al estreno de Barrabrava, una nueva serie de la cual estuvo participando y que ya puede verse por Prime Video.



“Pablo, Karina e Imanol. Es un grupazo, la pasamos bien, nos divertimos, nos está costando, se nos está haciendo difícil y hay cada día más canales de streaming, y eso está buenísimo porque hace que el mercado crezca cada vez más”, dijo hace pocos días, ya dando a entender que se estaba complicando continuar.



"Nosotros estamos aprendiendo a hacerlo. No es que yo ya había hecho esto antes de producir. Entonces es un camino, que es un remito, que hay que darle duro y parejo, pero es así la vida. ¡Qué se le va a hacer! Sería más fácil, tun, tun, funciona. Pero no, hay que laburar y bueno, estamos en ese camino”, había manifestado hace pocos días.