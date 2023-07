Famosos iniciaron una nueva cadena de oración por la salud de Silvina Luna

Hacía dos días que a Silvina Luna le habían sacado el respirador, pero el sábado su amigo Gustavo Conti informó un retroceso en su salud: volvieron a intubarla y su estado es crítico.



El actor comunicó la noticia con un video en sus redes sociales. "Quiero mandarles este mensaje para pedirles que refuercen sus oraciones para Silvina, que recemos por ella para que Dios pueda ayudarla", expresó el ex "Gran Hermano".



Conti agregó: “La verdad es que la está peleando un montón y no tenemos buenas noticias. Ayer estuvo bien, anteayer estuvo mejor, pero hoy las novedades no son buenas. Recemos por ella, hagamos fuerza con las oraciones y tirémosle buenas ondas y buenas energías para que pueda salir adelante”.



Varios famosos escucharon las palabras de Conti e iniciaron una cadena de refuerzo para alentar a la actriz y a los amigos y familiares que la acompañan en el hospital porteño.



El reconocido director José María Muscari compartió una imagen junto a la intérprete y escribió: “Vamos todos. Cadena de oración por Silvina Luna”.



Por su parte, Anamá Ferreira compartió una imagen de figuritas de santos y le envió buenos deseos a la actriz: “No dejen de orar, hoy con más fuerza, por Silvina Luna”.



La vedette y bailarina María Eugenia Ritó dejó un mensaje en las redes sociales: “Recemos por Silvina Luna. Está luchando” y afirmó que “con fe todo se puede y vas a salir de esta. Te quiero, Sil”.



En tanto, la panelista Estefi Berardi del programa “LAM” (América), escribió en su cuenta de Twitter: “Volvieron a intubar a Silvina. Ayer y anteayer venía bien. Pero hoy desmejoró. Pedimos cadena de oración, la está luchando”.



También se sumó la modelo Marian Farjat, quien dejó su mensaje: “Tuve la oportunidad de conocerla, compartir varios eventos juntas y, la verdad, es súper profesional siempre y, sobre todo, una gran persona”.



Este último viernes por la noche, Fernando Burlando, abogado de la familia de Luna, había dado a conocer el primer parte médico oficial de la actriz, en el que se informaba que estaba internada desde el 13 de junio y que, aunque su estado era complejo, se le había retirado el respirador.



La salud de la actriz nacida en Rosario, de 43 años, comenzó a deteriorarse como consecuencia de una intervención estética en sus glúteos, a cargo del cuestionado cirujano Aníbal Lotocki, en el año 2011. Aquella intervención le causó serios problemas en sus riñones y en el funcionamiento general de su organismo.



En el último tiempo, había revelado también que debía realizarse diálisis tres veces por semana y que se encontraba en lista de espera para hacerse un trasplante de riñón, lo que con su cuadro actual deberá esperar.



En ese contexto, la modelo ingresó en terapia intensiva el pasado 13 de junio, debido un cuadro de encefalopatía de origen multicausal con necesidad de soporte ventilatorio, según detalló el centro de salud privado en el que permanece internada.