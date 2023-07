Cómo será la serie sobre la reina Máxima, la argentina monarca de Paisajes Bajos

Sobre la serie

Máxima Zorreguieta, la reina de Países Bajos, es la argentina que logró conquistar el corazón de todos los holandeses luego de casarse con Guillermo de Orange en el año 2002. Nacida en la Ciudad de Buenos Aires, la reina consorte es el segundo caso en el que una mujer nacida en América logra llegar a este puesto en Europa.Ahora, se conoció que habrá una serie “Máxima”, que tratará sobre la vida de la monarca. Quien tendrá la oportunidad de interpretarla a la reina es Delfina Chaves, una reconocida actriz, hermana de Paula Chaves.Según lo que trascendió hasta el momento, la trama hablará sobre la vida de la reina Máxima y tendrá diferentes locaciones alrededor del mundo, pasando desde Argentina, Nueva York, España, Bélgica, y, por supuesto, los Países Bajos. El rodaje comenzó en junio y estará a cargo de la productora Millstreet Films.“Desde el momento en que Máxima Zorreguieta aparece al lado del príncipe heredero holandés, se encuentra en el centro de atención. Cuando Guillermo Alejandre le pide que se case con él, el pasado la alcanza. Estalla una acalorada discusión sobre la carrera política de su padre en el régimen de Videla, una discusión que ella nunca enfrentó en sus propios círculos”, dice la sinopsis divulgada por medios estadounidenses.“¿Qué le permite a esta argentina finalmente prosperar en una vieja corte europea? ¿Y cómo puede Máxima mantener file a sí misma sin renunciar a su familia, o estas cosas no van juntas?”, concluye.La primera temporada estará compuesta por seis episodios de 50 minutos de duración cada uno y el relato iniciará desde que la pareja se conoció, en el año 1999 en Sevilla. Sin embargo, esto no significa que no hablará sobre el pasado de Máxima y el vínculo que tiene con su familia argentina. (vía País)