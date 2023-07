Jesica Cirio se hizo un rejuvenecimiento vaginal y aseguró: “Está buenísimo”

En las últimas horas, Jesica Cirio decidió enviar un particular mensaje en sus redes sociales en medio del debate que se instaló a raíz de la internación de Silvina Luna, quien se encuentra luchando por su vida como consecuencia de los problemas derivados de una operación de glúteos a la que se sometió con Aníbal Lotoki. Ante esta situación, la conductora de La Peña de Morfi se grabó minutos antes y después de entrar al quirófano para realizarse un rejuvenecimiento vaginal.En el video se la puede ver a Jésica desde la camilla de un consultorio donde le estaban haciendo unos chequeos previos. “Bueno acá estamos en lo del número uno, en lo de Luis Ripetta, me está tomando la presión porque en un ratito nada más entro al quirófano a hacerme una pequeña intervención que ahora les voy a contar de qué se trata”, comenzó diciendo la conductora y explicó por qué tomó la decisión de hacerlo público en sus historias.hacerlo con un cirujano o un médico de confianza y que realmente tenga criterio para trabajar”, enfatizó la modelo quien creyó prudente comunicar su procedimiento en medio de las noticias sobre la salud de Silvina Luna.Luego, Jesica decidió compartir otro video contando de qué se trata este procedimiento estético. “Bueno, ahora sí ya salí de la intervención. Fueron 15 minutos, muy rápido. Les cuento de qué se trata: me hice un láser en las partes íntimas que te ayuda a rejuvenecer, a mejorar la piel. Está buenísimo”, sostuvo la conductora de Telefe. Y cerró: “.. les dejo acá a mi cirujano para que le consulten todo porque tiene muchos beneficios”, cerró recomendando al profesional con el que ella se atiende desde hace varios años y es de su confianza.Con respecto a la salud de Luna, recientemente su familia emitió el primer comunicado oficial a través de Fernando Burlando. La modelo que se encuentra internada en el Hospital Italiano, empezó a mostrar signos de su evolución positiva. Se supo que despertó después de estar casi dos semanas sedada, que le quitaron el respirador y que se comunicó con su hermano y sus amigas, quienes la acompañan a diario en el nosocomio del barrio de Almagro.“La paciente ingresó el 13 de junio de 2023 al servicio de terapia intensiva de este hospital por un cuadro de encefalopatía de origen multicausal con necesidad de soporte ventilatorio. Actualmente se encuentra respirando por sus propios medios con signos vitales estables. Su pronóstico es reservado”, dice el comunicado firmado por la Dirección Médica del Hospital Italiano de Buenos Aires. (Teleshow)