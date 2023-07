Famoso que denunció “mala praxis de Aníbal Lotocki” fue internado de urgencia

Lotocki aseguró que todos sus pacientes sabían que él no era cirujano plástico, Fran sentenció: “Es un caradura. Jamás me dijo ‘no soy cirujano’. Siempre se vendió como un cirujano plástico

Fran Mariano, otro de los famosos que denunció haber sido víctima de la mala praxis de Aníbal Lotocki, fue internado de urgencia nuevamente en las últimas horas. El ex Cuestión de peso (eltrece) había estado hospitalizado en junio pasado y temía que los médicos le tuvieran que amputar uno de sus pies.”.En la nota de voz que Fran le envió a Etchegoyen, reveló: “Estoy mal y triste de nuevo. Pensé que lo del pie estaba resuelto, pero tuve una recaída muy grande. Yo sentía dolor, fui a ver a mi cirujano actual, Daniel Félix, y vio mi úlcera y me dijo que tenía que volver al hospital porque el virus no murió del todo, el virus que se formó por esa sustancia glucosa que tenía”.Consternado por tener que volver a un centro médico, detalló: “Me mandaron al Sanatorio Modelo de Caseros. Ahora va a venir mi hermana a llevarse todos los objetos de valor. La verdad es que la estoy pasando mal y esto es de nunca acabar”.Consciente de que no sufre deterioros mentales producto de las intervenciones quirúrgicas que le practicó Lotocki, Fran se lamentó: “Yo no tengo respirador ni me falla la cabeza, pero tengo rota el alma, no puede ser que con 33 años no pueda vivir la vida que quiero”.Además, el exparticipante del reality contó que debió cancelar un viaje que tenía programado por el problema de salud que nuevamente lo aqueja: “Yo tenía un pasaje para irme a Jujuy y no voy a poder viajar por este pie”. Furioso, le dedicó duras palabras al falso cirujano: “”.Por último, señaló cómo fue que empeoró su salud en estas últimas horas: “La úlcera revivió y pensaron que estaba muerta pero revivió y eso lo tengo que hacer ya en el hospital”.“Se vende como cirujano plástico”: Fran Mariano desmintió a Lotocki y contó que lo operó sin su consentimiento. El jueves, el antiguo concursante de Cuestión de Peso (eltrece) apareció en el programa TN Central, donde discutió su experiencia con el doctor y el tormento que enfrenta debido a las secuelas de las cirugías estéticas que se le realizaron.. Indicó que se acercó a este médico cuando tenía 20 años, justo después de salir del reality show, y que no tuvo que pagar nada porque Lotocki ofrecía sus servicios gratuitamente a las celebridades.Al ver un fragmento de la entrevista que le hicieron en Telenoche (eltrece), donde”. (Todo Noticias)