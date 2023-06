Charly García tendrá una esquina con su nombre en Nueva York

Una esquina de Nueva York llevará el nombre de Charly García en homenaje con los 40 años del lanzamiento del disco "Clics Modernos", el cual se realizó en la ciudad estadounidense y una foto del artista en ese sitio fue la tapa del mismo.



La ceremonia se llevará a cabo el próximo 6 de noviembre en el cruce de las calles Walker Street y Cortlandt Alley, que es donde el músico se tomó la fotografía que ilustra la portada del álbum que contiene clásicos como "No me dejan salir", "Los dinosaurios" y "Nos siguen pegando abajo", entre tantos, y que marcó una bisagra en la escena del rock argentino.



La iniciativa fue de Mariano Cabrera, un actor argentino radicado en Nueva York y que contó con el apoyo del Consulado del país en la Gran Manzana para poder plasmar su homenaje. Según se supo, el show incluirá conocidas obras del género y contará con la participación de artistas rosarinos y de la región.



En tanto, aunque el lugar ya no cuenta con la misma fisonomía que presentaba cuando se tomó la foto, porque actualmente funciona allí un hotel, se colocará una placa con la leyenda Charly García Corner (esquina Charly García).



La foto de la portada del mencionado disco fue obra de Uberto Sagramoso, a quien el artista argentino había convocado para que lo retrate en algún lugar de Manhattan. En una recorrida, el músico quedó impactado por un grafiti realizado por el canadiense Richard Hambleton en donde se veía una silueta negra y, al lado, figuraba otro escrito con aerosol con el nombre de una desconocida banda llamada Modern Clix.



"Clics Modernos" es el segundo álbum de estudio del cantante y fue publicado el 5 de noviembre de 1983 por la compañía SG Discos, con la participación de Pedro Aznar, con quien ya había trabajado en conjunto en Serú Girán, así como con el ingeniero de sonido Joe Blaney.