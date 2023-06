Cómo está Silvina Luna tras despertar: consideran "milagrosa" su recuperación

Qué es la bacteria KPC que le detectaron a Silvina Luna

La modelo Silvina Luna se encuentra “sensible y de muy buen humor” tras despertarse de la terapia intensiva en el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires.La información la reveló el periodista y conductor de LAM (América), Ángel de Brito, quien además añadió que le habían quitado el respirador en la noche del miércoles, pero sus familiares pidieron que no se supiera para no generar falsas expectativas. Es que la respuesta posterior era fundamental.“Está de muy buen humor. Reconoce a todo el mundo que la visita. Tiene apetito. Lo primero que hizo fue abrazar a su hermano. Está consciente de todo lo que ocurrió y muy sensible. Pasó una buena noche, está hablando y nadie puede creer lo que está pasando porque lo veían como un milagro”, indicó de Brito.. Está muy bien, consciente, débil, tiene que recuperar músculos y fuerza, pero todos están muy confiados con su evolución”, agregó.El periodista contó quey que, pero hay que ir con cautela, porque sigue con un cuadro complicado”.“Con la tomografía. Hoy estuvieron haciéndole todos los estudios. Estaba un poco boleada, medio confundida, pero después reconoció a todos y querer hablar fue el primer impulso”, remarcó.De Brito informó que la modelo ya tenía la bacteria KPC por la que se encuentra aislada en el centro médico, donde está recibiendo tratamiento: “Lleva un mes de antibiótico y este tratamiento dura diez. Después puede acceder al trasplante. Lo importante es que está controlada a través de la medicación que le propiciaron los médicos”.La bacteria que le detectaron a Silvina Luna es llamada KPC y forma parte del género de las klebsiellas. De acuerdo a lo que informó el infectólogo Eduardo López en América, “da infecciones graves”.“Es una bacteria que da infecciones graves, que además es resistente a muchos antibióticos, por lo que siempre es muy difícil tratarla. Muchas veces estas bacterias están asociadas a infecciones vinculadas al cuidado de la salud”, explicó.