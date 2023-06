Dalila rompió el silencio: “Me operaron de urgencia y tengo crisis de estrés”

Dalila contó que fue operada de urgencia y, si bien no especificó qué le pasó, reveló que está con una crisis de estrés. Además, la cantante realizó un descargo por los rumores que circularon durante el fin de semana sobre su salud."Hola a todos, me operaron de urgencia y tengo crisis de estrés. Y anoche mi familia me llamaban preguntando si estaba bien para la cirugía de hoy a las 6 de la mañana. A los que hablan porque tienen boca, ocúpense de sus vidas. Y gracias a los que entienden que somos humanos", escribió Dalila a través de un posteo en su cuenta de Instagram.Previamente, durante el fin de semana, Lío Pecoraro y Fernando Piaggio mostraron en El Run Run del Espectáculo (Crónica) unos videos de "La diosa del verbo amar" aparentemente en estado de ebriedad durante un show. "En un show privado no cumplió las expectativas. Doble escándalo, cantó en un casamiento y no asistió a otro evento. Acude a un casamiento en Tucumán, estaba contratada para cantar. No pudo cumplir con todos los músicos en el escenario", detalló Pecoraro."En el video se vislumbra que estaría tomando una bebida con alcohol, sentada y sin capacidad de poder entonar correctamente. Que toma alcohol está a la vista porque tiene un vaso en la mano", agregó y Piaggio sumó: "No sabemos qué está pasando con Dalila, no se la ve en óptimas condiciones".Pese a esta información, Pablo Verxelitaki, uno de los hombres que se casó, salió a desmentirlo: "No estaba borracha, solo tomó una copa. Dalila es una extraordinaria mujer. Tomamos una champaña juntos. Vino como amiga. Estaba cantando una balada con mucha pasión, siempre actúa así".Cabe mencionar que esta no es la primera vez que a la artista se la puede observar en esas condiciones durante una presentación; en abril de 2022, Dalila generó preocupación por un video que se viralizó en un boliche y luego realizó un descargo para explicar lo ocurrido.