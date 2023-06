Silvina Luna está internada "en estado crítico" y piden donantes de sangre

Sociedad La cirugía estética que afectó la salud de Silvina Luna y el uso del metacrilato

La actriz y modelo Silvina Luna permanecía internada en la unidad de terapia intensiva del Hospital Italiano, en el barrio porteño de Almagro, a raíz del agravamiento de su estado de salud producto de una mala praxis del cirujano plástico Aníbal Lotocki, en tanto a través de las redes sociales se multiplicaban los pedidos para donaciones de sangre y cadena de oración para su recuperación.porque no cuentan con la autorización de la familia para brindar información" y "tienen que asegurar la privacidad de los pacientes y sus familias".a través de las redes sociales, en los que precisaron que "se puede sacar turno por WhatsApp escribiendo al 1131355354 o por mail a info.hemoterapia@hiba.org.ar ", en tanto que "los horarios de atención en Perón 4250 son de lunes a viernes de 8 a 15.30 y sábados de 7.30 a 11.30"."El entorno de Silvina Luna me pidió difusión para los que puedan ayudar. Gracias", compartió a través de su cuenta de Twitter el conductor del programa LAM en América TV, Ángel de Brito, y su mensaje fue reproducido por distintos amigos de la actriz.que se encuentra "en estado crítico".Además, el letrado reiteró su pedido para que le sea suspendida la matrícula de médico a Lotocki, reclamo que la justicia desestimó hasta el momento a pesar de las condenas que ya pesan en su contra, a las que se sumó a principios de este mes un procesamiento por "homicidio simple por dolo eventual" a raíz de la muerte de un paciente."Ésta es la justicia que tenemos; nosotros. Lo único que pido es que se haga una cadena de oración para que Silvina pueda pasar este momento", Burlando.A ese pedido se sumaron personalidades del espectáculo como Paula Chaves, Luciana Salazar, Julieta Ortega, José María Muscari, Anamá Ferreira y Gladys Florimonte, que a través de las redes socialesTras intervenciones realizadas por el cirujano Aníbal Lotocki, la actriz sufrió unaA mediados de mayo de este año, en una entrevista televisiva, Silvina Luna había contado que si bien su enfermedad requería de un trasplante, aún ese procedimiento no era "urgente", ya que se debía esperar primero a "solucionar un tema de salud", en referencia a la presencia de una bacteria en su cuerpo.Sobre su situación actual, Luna había compartido en sus redes sociales a principios de este mes que se encontraba internada en el Hospital Italiano y que empezaba un "nuevo camino al trasplante"."Me vine a internar porque salieron los resultados de la biopsia de la micobacteria y por fin se pudo detectar cuáles son los remedios específicos que tengo que tomar, que son dos. Así que lo estoy probando ahora. Los tengo que probar acá, internada, para ver si los tolero", dijo la actriz en un video publicado en Instagram."Por ahora viene todo perfecto. Contenta con eso. Ya empecé otro camino que me tiene entusiasmada, que es el camino para combatir esta bacteria y el camino al trasplante", había aseverado.Sin embargo, este fin de semana las condiciones clínicas se agravaron, lo que derivó en su traslado a una sala de terapia intensiva, según indicó el abogado.En tanto, varias figuras del espectáculo pidieron públicamente sumarse a una cadena de oración por la salud de Silvina Luna.Los problemas de salud de Luna se hicieron públicos con su participación en la segunda edición de "Gran Hermano", donde reveló que se iniciaron luego de haberse sometido a una cirugía realizada por Lotocki.El cirujano plástico Lotocki fue condenado en febrero del 2022 a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación para ejercer la medicina por las "lesiones graves" que les provocó a cuatro de sus pacientes -la propia Silvina Luna, Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis y Pamela Sosa- por decisión del Tribunal Oral y Correccional 28 de la Ciudad de Buenos Aires.Lotocki causó lesiones en el cuerpo a Trenchi, Luna, Xipolitakis y Sosa con el uso de un relleno que contenía microesferas de polimetil metacrilato (PMMA), en lugares del cuerpo en los que está prohibido su uso y en cantidades superiores a las sugeridas por la comunidad científica.Además, el cirujano fue procesado a principios de este mes por "homicidio simple con dolo eventual" por la muerte de Rodolfo Cristian Zárate, tras la resolución del juez Luis Schelegl."El fallecimiento de Zárate fue probablemente causado por la pluralidad de las graves acciones que Lotocki cometió antes, durante y después de la intervención quirúrgica del paciente que tenía bajo su responsabilidad", dijo el fiscal Pablo Recchini al pedir ampliar la declaración indagatoria al médico en abril de este año.A su vez, la abogada de Lotocki, Ileana Lombardo, dijo esta tarde al canal TN que "en la causa que tramitaron contra Lotocki se determinó que no hay nexo causal entre la enfermedad y la práctica médica. Lo dice el juez en la sentencia y los médicos del cuerpo médico forense".Agregó que, con toda la discusión y debate acerca del producto utilizado por el cirujano plástico, éste "no utiliza más el metacrilato"."Contrariamente a lo que se afirma, el metacrilato ha sido un producto recomendado por la ANMAT, por la resolución 8341/2011 que autoriza su aplicación en glúteos, mamas y pantorrillas, que es tal cual como lo utilizó Lotocki", agregó la letrada."La cirugía de Luna fue una liposucción con aumento glúteo de grasa y polimeti metacrilato. Se hacen los prequirúrgicos de práctica que incluyen análisis de protocolo, pero el fabricante del producto no describe la posibilidad de estas enfermedades como posible efecto secundario", añadió."En la condena del Tribunal 28, en la que está incluida Luna, a él lo condenan porque el producto puede producir la formación de granulomas como posible efecto secundario. El juez entendió que el granuloma es una lesión, de ahí lo de lesiones gravísimas, y dice que Lotocki no informó a las pacientes la posible aparición, éste es el motivo concreto de la condena", amplió Lombardo."Luna tenía elevadas sus inmunoglobulinas, que son posibles indicadores de afección renal, que pueden dar origen a dos enfermedades. Ambas pueden derivar en afecciones renales. Estos estudios de Luna son de 2010, anteriores a la cirugía, por lo que nadie discute la afección renal, que es evidente que la tiene, pero no es correcto decir que esto tenga origen en la cirugía", concluyó la abogada del cirujano.