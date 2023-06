Revelan detalles sobre la millonaria compra de Adele a Sylvester Stallone

En una entrevista que Sylvester Stallone le concedió a The Wall Street Journal, habló sobre diferentes temas, entre ellos, la compra de su casa en Beverly Hills por parte de la cantautora.Y es que la intérprete de Rolling in the Deep negoció con el actor de Rocky en 2022 por 58 millones de dólares, un descuento masivo en comparación con el precio inicial de 110 millones.En la charla, detalló que la cantante se enamoró de inmediato de la mansión del intérprete, pero hubo una situación con una estatua de Rocky Balboa que hizo que la compra casi se echara a perder.Resulta que Stallone tenía planeado llevarse la estatua que está en la pileta una vez que Adele comprara la propiedad. Pero la intérprete quería quedarse con ella, porque es una gran fan de la saga de Rocky, y porque este elemento era una de las principales razones para adquirir aquella casa.“Entonces no hay trato. Eso va a echar por tierra todo el trato”, recordó Stallone en la entrevista. Pero finalmente el actor recapacitó y se la dejó. Además, confesó que está muy contento con la remodelación que está haciendo la cantante. “Me gusta lo que está haciendo, la está dejando preciosa”, expresó.Según el medio Harper’s Bazaar, la casa de Sylvester Stallone fue vendida por 58 millones de dólares. Tiene ocho habitaciones, 11 baños, sala de proyecciones, sala de fumadores con un bar a medida, garaje para ocho coches, una piscina olímpica, un spa, estudio de arte, entre otras instalaciones de lujo.