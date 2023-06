“Caramelito” Carrizo confirmó romance y contó cómo se conocieron con Coco Sily

Cecilia “Caramelito” Carrizo pasó los últimos años con mucha tristeza. Primero le tocó despedir a su hermano, Martín Carrizo, que falleció tras luchar con una larga enfermedad, y después se separó de su marido y padre de sus dos hijos, Damián Giorgiutti, con quien estuvo casada durante 25 años.



Pero la vida le dio revancha y ahora está feliz con la nueva relación que está iniciando con Coco Sily. Según contó en Nosotros a la mañana, la relación comenzó con una propuesta laboral.



“Me dio trabajo y me invitó a comer. Pensaba que podíamos juntarnos para planear trabajar en radio. Le dije que sí, así fue como nos reunimos y combinamos el trabajo. Después de firmar el contrato, de empezar con lo nuestro laboral. Un día me invitó a cenar, un día a almorzar y así empezaron nuestras charlas, nuestras risas. Esta relación está empezando y es hermosa”, aseguró la conductora.



Por su parte, Sily se mostró muy feliz con la relación: “Estamos saliendo, estamos juntos. Soy el hombre más feliz del mundo porque Ceci es una mujer increíble. Me tienen que sacar la sonrisa a cachetazos”.



“Caramelito” comenzó su programa de radio a principios de junio en FM 107.5 Extra, la emisora que se encuentra dirigiendo el actor Coco Sily, que este año está nominado a los Premios Martín Fierro como Mejor Conductor por su programa Noche de Mente.



Cabe recordar que tras su separación, Carrizo se mostró muy angustiada “Fueron años muy hermosos para mí. Tuvimos dos hijos divinos, ellos tres fueron siempre mi prioridad. Así lo viví y lo disfruté mucho. Me dolió mucho separarme de él, yo no esperaba ni que ocurriera, pero por supuesto que acepto y respeto la necesidad de él, y entiendo que puede ser lo mejor”.



“A lo largo de 25 años las personas vamos cambiando, creciendo, evolucionando. Atravesamos etapas muy lindas e importantes y en algún caso, difíciles y muy dolorosas como, la enfermedad de mi hermano Martín y luego, su fallecimiento. Quedamos frente a frente, con nuestros hijos más grandes, hermosos, independientes en muchas cosas, creía que empezaba una etapa para disfrutar, después de haber sufrido tanto. Pero queríamos cosas distintas. Tengo amigas o tías que me dicen: cómo no viniste, cómo no me llamaste. Porque estoy llorando todo el día abajo de la cama. A mí a veces me pasa a veces que no me sale la palabra, estoy tan triste que me quedo súper metida para adentro”.



“Hoy trato de interpretar que antes de la separación, evidentemente habría habido señales y yo no fui lo suficientemente lúcida como para verlas. O es el poder de la negación”, remarcó. Por su parte, Sily también estaba soltero. La última relación que confirmó fue con Tamara, de quien se separó durante la pandemia.